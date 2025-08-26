АКО ПУТИН НЕ ПРИСТАНЕ НА ПРЕКИД ВАТРЕ Трамп: Увешћу економске санкције Русији, желимо да се то заврши
Амерички председник Доналд Трамп изјавио је данас да је спреман да уведе економске санкције Русији, ако руски председник Владимир Путин не пристане на прекид ватре, упозоравајући на озбиљне последице.
"Желимо да се то заврши. Имамо економске санкције. Говорим о економским јер нећемо ући у светски рат", рекао је Трамп.
Трамп није поставио нови временски оквир за спровођење санкција уколико се не заустави рат у Украјини, пренео је CNN.
"Неће бити светски рат, али ће бити економски рат. Биће лоше за Русију", навео је Трамп.
Изразио је наду да и даље постоји пут ка посредовању у постизању споразума о окончању рата у Украјини.
Трамп је такође поново сугерисао да украјински председник Володимир Зеленски сноси део кривице за сукоб.
"Оно што сам мислио да ће бити најлакше, испоставило се као најтеже", рекао је Трамп о рату у Украјини, наводећи да ипак мисли да ће успети да помогне да се тај сукоб оконча.
Трамп је неколико пута претио увођењем санкција Русија уколико не оконча рат у Украјини и постављао је за то временске оквире, али их је касније продужавао, подсећа CNN.
ГЛАВНИ ГРАД ИСПРЕД ОСТАЛИХ?
Амерички председник Доналд Трамп изјавио је данас да ће његова администрација тражити смртну казну за починиоце убистава у Вашингтону.
"Ако неко убије некога у главном граду, Вашингтону, тражићемо смртну казну", рекао је Трамп данас, током састанка са члановима кабинета, преноси CNN.
Он је казао да је то "веома јака превентивна" мера.
"Не знам да ли смо спремни за то у овој земљи...немамо избора", рекао је Трамп.
Додао је да ће ће та мера бити спроведена у главном граду Вашингтону, док ће "државе морати саме да донесу одлуку".