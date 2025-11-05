clear sky
ХАМАС ШОКИРАО СВЕТ Спремни да се ОДРЕКНУ ракета, али уз невероватан услов!

05.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
ГАЗА: Покрет Хамас саопштио је данас да је спреман да размотри одустајање од ракета и пројектила у оквиру примирја са Израелом, додајући да је пристао да министар из Палестинске управе управља Газом, али је истовремено одбацио међународну војну силу која би "заменила окупатора или се наметнула становништву без пристанка".

"Ако говоримо о оружју чији домет прелази заштитну зону, разумно је да се о томе разговара, јер би могло представљати претњу другој страни", изјавио је званичник Хамаса Муса Абу Марзук у интервјуу за Ал Џазиру.

Абу Марзук је додао да амерички план за мир није довољно детаљан и разматран са свим палестинским актерима и посредницима. Посредници - Kатар, Турска и Египат, како је навео, инсистирали су да свако распоређивање мора имати дозволу Савета безбедности УН ради међународног легитимитета.

Абу Марзук је додао и да САД и Израел нису желели да те снаге буду успостављене резолуцијом Савета безбедности у форми која би им омогућила независно руководство ван америчког утицаја, што је, према његовим речима, један од разлога због којих су неке земље одбиле учешће без покрића УН.

Абу Марзук је истакао да Хамас ради на алтернативном плану стабилизације Појаса Газе, који би заменио предлог из плана америчког председника Доналда Трампа објављеног прошлог месеца.

Према његовим речима, циљ је да се спречи "вакуум власти" у тој енклави након што је борба готово у потпуности обустављена после потписивања споразума о прекиду ватре.

Према предлогу Хамаса, безбедност у Гази осигуравале би снаге састављене од полиције и служби безбедности Хамаса, које би задржале лако наоружање, уз учешће и других палестинских структура.

"Још нисмо у фази да о томе детаљно разговарамо. Наш циљ је стабилност и спречавање рата, док је њихов циљ да уклоне претње и спрече нови 7. октобар", рекао је Абу Марзук за катарску телевизију.

