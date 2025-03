ХУТИ НАПАЛИ ИЗРАЕЛ! Сирене за ваздушну опасност активиране, људи у страху БЕЖЕ и траже заклон! (ФОТО/ВИДЕО)

Израелска војска саопштила је данас да је пресрела пројектил испаљен из Јемена након што су активиране сирене за ваздушни напад у неколико подручја земље.

- После сирена које су се ујутро огласиле у неколико региона Израела, ракету лансирану из Јемена пресрело је израелско ваздухопловство, пре него што је ушла на територију Израела - наводи се у саопштењу војске.

🚨 Breaking: Israel intercepts a missile launched from Yemen, triggering air raid sirens across several regions. The US has responded by targeting Houthi sites in the ongoing conflict. Stay tuned for updates! 🛡️ #Israel #Yemen #Houthi #MiddleEastConflict #SecurityUpdates pic.twitter.com/UgCbv2SfWT

— TOP X News (@TOPXNews) March 30, 2025