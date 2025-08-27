ИНДОНЕЗИЈА "СТИСЛА" МЕТУ И ТИК ТОК ЗБОГ ХАОСА ОКО ДЕЗИНФОРМАЦИЈА Влада Индонезије тражи строжу модерацију садржаја
ЏАKАРТА: Власти Индонезије позвале су представнике компанија Мета, БајтДенс, ТикТок и других платформи како би им наложиле да пооштре модерацију садржаја пошто се дезинформације све више шире на друштвеним мрежама, изјавио је данас званичник владе те земље надлежан за комуникације.
Заменик министра за комуникације, Анга Рака Прабово, рекао је за Ројтерс да те дезинформације, посебно на ТикТоку и Метином Инстаграму, изазивају негодовање и протесте против владе.
Индонежанска влада ће позвати платформе да модерирају или уклоне такве садржаје, као и све што има везе са порнографијом и онлајн коцкањем.
"Они морају да поштују прописе јер је наш циљ да заштитимо ову земљу. Kршење прописа доноси опомене, новчане казне, привремену суспензију, укидање приступа, или чак уклањање са списка регистрованих електронских платформи", додао је званичник.
Према његовим речима, дезинформације изазивају хаос, а људи не добијају тачне и потпуне информације.
Анга је додао да је међу примерима дезинформација "дип фејк видео" министра финансија Сри Мулујани Индравати на којем каже да су наставници терет за земљу.
Kако је званичник навео, на неким објавама су снимци ранијих немира у Џакарти погрешно приказани кап недавни, мислећи при том на демонстрације од понедељка када су се стотине демонстраната сукобиле са полицијом, протестујући против претераних плата посланика.
Анга је додао да су се неки од ухапшених демонстраната прикључили протесту након што су гледали видее на ТикТоку који позивају на демонстрације.
Званичник је навео и да су одвојени састанци са представницима ТикТока и Мете заказани за касније током седмице, а влада ће такође упутити позив платформи Икс Илона Маска и компанији ЈуТјуб Индонезија.
Наведене компаније се за сада нису огласиле поводом ових навода.
ТикТок и Инстаграм имају по више од 100 милиона налога у Индонезији.