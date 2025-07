Институт Тонија Блера учествовао у контроверзном пројекту „Газа ривијера“: ХТЕЛИ ДА ПРЕСЕЛЕ ПАЛЕСТИНЦЕ

TBI тврди да није аутор ни учесник у изради званичног документа, Фајнашел тајмс открива данас да је двоје сарадника института било укључено у комуникацији и размени интерних материјала с израелским бизнисменима и консултантима Бостон консалтинг груп (BCG).

План, познат као "The Great Trusт", предвиђа економски препород Газе кроз приватне инвестиције, изградњу вештачких острва, специјалне економске зоне, али и исплату до 500.000 Палестинаца да напусте енклаву.

У презентацији стоји да би "25 одсто становништва отишло, већина заувек, а цела територија била би трансформисана у трговински центар под израелском управом док Газа не буде демилитаризована и дерадикализована".

BCG се оградио од документа, тврдећи да је рад урађен без дозволе фирме и да су одговорни консултанти отпуштени.

TBI наводи да "никада није подржао нити предложио пресељење Палестинаца" и да је њихово учешће било искључиво у фази "слушања".

Предлог је само један у низу постратних планова који круже међу државама и приватним актерима, али изазива снажне контроверзе, нарочито због идеје масовне миграције и приватизације територије путем блокчејн технологије.

Бивши британски премијер Тони Блер био је на челу владе у време бомбардовања Савезне Републике Југославије.

Exclusive:



The Tony Blair Institute participated in a project to develop a postwar Gaza plan that envisaged kick-starting the enclave’s economy with a “Trump Riviera” and an “Elon Musk Smart Manufacturing Zone”https://t.co/afCaGgjDgV

— Jim Pickard 🐋 (@PickardJE) July 6, 2025