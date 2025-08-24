(ФОТО) ОТКРИВЕНА НАЈВЕЋА ПЛАНТАЖА МАРИХУАНЕ У ЦРНОЈ ГОРИ Заплењено преко 13.000 стабљика канабиса, лисице за двојицу
ПОДГОРИЦА: Полиција у Црној Гори у великој акцији под називом "Трново" открила је највећу планатажу марихуане до сада, заплењено је више од 13.000 садница, а две особе су ухапшене, саопштило је данас Министарство унутрашњих послова Црне Горе.
"Службеници Управе полиције-Сектора граничне полиције су у сарадњи са службеницима СБПК и Вишим државним тужилаштвом у Подгорици, у склопу вишемесечних извиђајних и доказних полицијско-тужилачких мера и радњи, реализовали сложену, прецизно синхронизовану акцију кодног назива 'Трново' усмерену на разбијање ланаца производње, дистрибуције и кријумчарења опојних дрога, која је резултирала лоцирањем и неутрализацијом до сада највеће откривене плантаже марихуане на територији Црне Горе, где су у акцији лишена слободе и два осумњичена лица из Бара и Зете", наводи се у саопштењу.
У координисаној акцији Одсека за сузбијање прекограничног криминала и корупције, уз асистенцију регионалних центара граничне полиције "Југ" и "Центар" и Одсека за борбу против дроге, на територији општине Бар, у месту Трново откривено је осам парцела марихуане које чине једну целину, са око 13.100 садница биљке Cannabis sativa, које су се налазиле у пуном стадијуму узгоја.
Плантажа је била опремљена системима наводњавања, узгоја и физичког и техничког обезбеђења, што указује на висок ниво организације и опремљености извршилаца који су приликом реализације криминалних активности спроводили и мере контра-надзора.
У оквиру ове операције, доласком на лице места су затечени З.М. (40) из Зете и Д.П. (65) из Бара који су лишени слободе.
Полицијски службеници су у координацији са надлежним тужилаштвом, извршили увиђај на лицу места, након чега су предузете друге мере и радње на прикупљању доказне грађе, изузимању и сечи садница канабиса.
Предузимајући даље мере и радње у односу на ова лица, извршен је и претрес кућа и три возила на четири локације које користе осумњичена и са њима повезана лица и том приликом пронађени предмети и ствари који ће, наводи МУП ЦГ, бити предмет даљих вештачења.
По окончању криминалистичке обраде, сходно налогу државног тужиоца у Вишем државном тужилаштву у Подгорици, лишени су слободе З.М. и Д.П. због сумње да су извршили кривично дело недозвољена производња, држање и стављање у промет опојних дрога, док се предузимају даље активности на идентификацији и процесуирању повезаних лица која су стварала услове за узгој, производњу и даљу дистрибуцију марихуане, наводи се у саопштењу.
Како се истиче, ова акција представља резултат континуираног рада и синергије организационих јединица Управе полиције на идентификацији криминалних активности, разбијању мреже производње, дистрибуције и кријумчарења опојних дрога и процесуирања чланова криминалних група.