clear sky
21°C
24.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ОТКРИВЕНА НАЈВЕЋА ПЛАНТАЖА МАРИХУАНЕ У ЦРНОЈ ГОРИ Заплењено преко 13.000 стабљика канабиса, лисице за двојицу

24.08.2025. 18:55 19:04
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
kanabis
Фото: Uprava policije Crne Gore

ПОДГОРИЦА: Полиција у Црној Гори у великој акцији под називом "Трново" открила је највећу планатажу марихуане до сада, заплењено је више од 13.000 садница, а две особе су ухапшене, саопштило је данас Министарство унутрашњих послова Црне Горе.

"Службеници Управе полиције-Сектора граничне полиције су у сарадњи са службеницима СБПК и Вишим државним тужилаштвом у Подгорици, у склопу вишемесечних извиђајних и доказних полицијско-тужилачких мера и радњи, реализовали сложену, прецизно синхронизовану акцију кодног назива 'Трново' усмерену на разбијање ланаца производње, дистрибуције и кријумчарења опојних дрога, која је резултирала лоцирањем и неутрализацијом до сада највеће откривене плантаже марихуане на територији Црне Горе, где су у акцији лишена слободе и два осумњичена лица из Бара и Зете", наводи се у саопштењу.

У координисаној акцији Одсека за сузбијање прекограничног криминала и корупције, уз асистенцију регионалних центара граничне полиције "Југ" и "Центар" и Одсека за борбу против дроге, на територији општине Бар, у месту Трново откривено је осам парцела марихуане које чине једну целину, са око 13.100 садница биљке Cannabis sativa, које су се налазиле у пуном стадијуму узгоја.

канабис
Фото: Uprava policije Crne Gore

Плантажа је била опремљена системима наводњавања, узгоја и физичког и техничког обезбеђења, што указује на висок ниво организације и опремљености извршилаца који су приликом реализације криминалних активности спроводили и мере контра-надзора.

канабис
Фото: Uprava policije Crne Gore

У оквиру ове операције, доласком на лице места су затечени З.М. (40) из Зете и Д.П. (65) из Бара који су лишени слободе.

Полицијски службеници су у координацији са надлежним тужилаштвом, извршили увиђај на лицу места, након чега су предузете друге мере и радње на прикупљању доказне грађе, изузимању и сечи садница канабиса. 

канабис
Фото: Uprava policije Crne Gore

Предузимајући даље мере и радње у односу на ова лица, извршен је и претрес кућа и три возила на четири локације које користе осумњичена и са њима повезана лица и том приликом пронађени предмети и ствари који ће, наводи МУП ЦГ, бити предмет даљих вештачења.

По окончању криминалистичке обраде, сходно налогу државног тужиоца у Вишем државном тужилаштву у Подгорици, лишени су слободе З.М. и Д.П. због сумње да су извршили кривично дело недозвољена производња, држање и стављање у промет опојних дрога, док се предузимају даље активности на идентификацији и процесуирању повезаних лица која су стварала услове за узгој, производњу и даљу дистрибуцију марихуане, наводи се у саопштењу.

канабис
Фото: Uprava policije Crne Gore

Како се истиче, ова акција представља резултат континуираног рада и синергије организационих јединица Управе полиције на идентификацији криминалних активности, разбијању мреже производње, дистрибуције и кријумчарења опојних дрога и процесуирања чланова криминалних група.

плантажа марихуана марихуана,хапшења,заплене
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ФИЛМСКА ПОТЕРА ЗА ЈЕДВА ПУНОЛЕТНИМ БАРАНИНОМ Бежао од полиције са више од два килограма марихуане и око 1.000 евра

ФИЛМСКА ПОТЕРА ЗА ЈЕДВА ПУНОЛЕТНИМ БАРАНИНОМ Бежао од полиције са више од два килограма марихуане и око 1.000 евра

23.08.2025. 17:52 18:02
Волим
0
Коментар
0
Сачувај