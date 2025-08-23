ФИЛМСКА ПОТЕРА ЗА ЈЕДВА ПУНОЛЕТНИМ БАРАНИНОМ Бежао од полиције са више од два килограма марихуане и око 1.000 евра
БАР: Осамнаестогодишњак П.П. претицао је колону возила бежећи од полиције која је успела да га заустави и у возилу пронађе преко два килограма марихуане и око 1.000 евра, пренели су данас црногорски медији позивајући се на полицијско саопштење.
"П.П. из Будве блиско сарађује са оперативно интересантним особама и члановима организованих криминалних група. Након спроведене криминалистичке обраде, са догађајем је упознат државни тужилац у Вишем државном тужилаштву у Подгорици који је наложио да се П.П. лиши слободе због сумње да је починио кривично дело недозвољена производња, држање и стављање у промет опојних дрога", саопштила је барска полиција, преносе подгоричке Вијести.
Против њега су поднете и пријаве због више почињених прекршаја - незаконитог претицања, вожње без возачке дозволе и незаустављања по наређењу службеника полиције.
"Службеници саобраћајне полиције у Бару су јуче на магистралном путу Подгорица-Бар у близини тунела Раш зауставили ради контроле возача П.П. (18) из Будве, лице блиско једној организованој криминалној групи који је управљао возилом марке ВW Голф, подгоричких регистарских ознака. Пре окончања контроле лица, П.П. је ставио возило у погон, оглушио се о наређење полицијског службеника да се заустави и великом брзином се дао у бекство у правцу тунела Созина", саопштила је полиција.
Из Барске полиције је саопштено да је против П.П. поднете прекршајне пријаве надлежном суду за прекршаје због почињеног прекршаја из Закона о јавном реду и миру, као и три прекршаја из Закона о безбедности саобраћаја на путевима.