ХАОС НА ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА Километарске колоне возила, преко Батроваца камионом у Хрватску три пута брже него аутомобилом!

Према подацима ЈП "Путеви Србије", на наплатним станицама на ауто-путевима у Србији нема задржавања возила, саопштено је данас из АМСС.

Према информацијама Управе граничне полиције, путничка возила на ГП Хоргош, на излазу, чекају 45 минута, на ГП Хоргош 2, на излазу 60 минута, на ГП Келебија, на излазу 60 минута, на ГП Градина, на излазу 15 минута, као и на улазу.

На ГП Прешево, на излазу путничка возила чекају 15 минута, а на улазу 30 минута, на ГП Јабука, на улазу 35 минута, на ГП Батровци, на излазу 360 минута, на ГП Шид, на излазу 60 минута, на ГП Сот, на излазу чекају 120 минута, на ГП Љуба, на излазу 60 минута, док се на ГП Сремска Рача, на излазу, задржавају 30 минута.

Када је реч о задржавањима на теретним терминалима, камиони на ГП Батровци, на излазу, чекају 60 минута, док на ГП Шид, такође на излазу, чекају 120 минута.

На осталим граничним прелазима нема задржавања за све категорије возила.