ИЗ КРЕМЉА ОДГОВОРИЛИ ТРАМПУ Не слажемо се са његовим проценама о руско-украјинском војном сукобу
МОСКВА: Кремљ не може да се сложи са свим изјавама председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа у вези са руско-украјинским војним сукобом, изјавио је данас портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Он је у изјави за РБЦ радио промену тона у изјавама председника САД везано за Украјину приписао састанку делегације америчких републиканца са украјинским председником Володимиром Зеленским.
„Састали су се јуче. Наравно, господин Трамп је чуо верзију Зеленског онога што се дешава. И, очигледно, у овом тренутку, та верзија је разлог за процену коју смо чули“, рекао је Песков.
Дан раније, 23. септембра, након састанка са Зеленским на маргинама Генералне скупштине УН у Њујорку, Трамп је назвао учешће Русије у сукобу у Украјини „бесмисленим“.
Такође је напоменуо да је руска економија у „страшном стању“, називајући ту земљу „тигром од папира“.
Трамп је, између осталог, такође изјавио да би Украјина, уз подршку Европске уније, могла да поврати све изгубљене територије и, „можда чак и да оде даље“.
Он је напоменуо да је до овог закључка дошао након што је „прегледао и у потпуности разумео војну и економску ситуацију“ у сукобу у Украјини, наводи РБЦ.