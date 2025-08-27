ЈАПАНАЦ ОД 102 ГОДИНЕ НАЈСТАРИЈА ОСОБА КОЈА СЕ ПОПЕЛА НА ФИЏИ! Оборио Гинисов рекорд и рекао НИКАДА ВИШЕ, ево како је успео
ТОKИО: Јапанац стар 102 године постао је најстарија особа која се попела на врх планине Фуџи у Јапану.
Kокичи Акузава, рођен 1923. године, стигао је до врха највишег врха Јапана 5. августа, након што је одржавао готово недељну рутину планинарења као део свог тренинга.
Гинисова књига рекорда је званично признала његов подвиг почетком августа, преноси Индипендент.
"Шест година сам старији него последњи пут када сам се попео. Био сам тамо и видео тај поглед много пута, није било ништа посебно. Ја сам и прошлог пута стигао до врха", рекао је Акузава, мислећи на свој успон на врх висок 3.776 метара у 96. години.
Припреме за успон на планину Фуџи, активни вулкан, уследиле су након низа здравствених Акузавиних проблема: спотакао се на оближњој планини у јануару, борио се са херпесом и био је хоспитализован због срчане инсуфицијенције.
"Његово физичко стање је бринуло породицу, али је био одлучан да се попне", рекла је његова 75-годишња ћерка Јукико.
Ујутро 3. августа, започео је успон најлакшом од четири руте на планини - стазом која просечном планинару обично траје око шест сати.
Стаза Јошида укључује око 1.800 метара вертикалног успона.
Да би се прилагодио изазову, Акузава је распоредио свој успон на три дана, провевши две ноћи успут.
Упркос борбама близу врха, стигао је до врха од 3.776 метара 5. августа 2025. године, освојивши Гинисов светски рекорд, а касније се нашалио да то никада више неће да учини.
"Ако ме питате следеће године, можда ћете добити другачији одговор. Али за сада сам задовољан тим успоном", додао је.
Током већег дела успона, господин Акузава је имао повољне временске услове, мада су они постајали оштрији близу врха, са падом температуре, разређенијим ваздухом и нижим нивоом кисеоника.
Трећег дана, осећао је потребу да одустане, али га је његова 70-годишња ћерка Мотое наговорила да настави, корак по корак.
На крају, Акузава је стигао на врх у 11 часова ујутру 5. августа.
Титула најстаријег пењача који је стигао до врха планине Фуџи мењала је власника неколико пута током протеклих деценија.
Године 1986, Теичи Игараши је поставио рекорд са 99 година, а следио га је Ичиџиро Араја, који се попео на врх са 100 година и 258 дана 1994. године.
Акузава оборио рекорд достигавши врх са 102 године и 51 дан.
Према Гинисовој књизи рекорда, он је искусан планинар који се 2022. године, поводом свог 99. рођендана, попео се на планину Набеваријама, врх висок 1.277 метара у близини Токија.