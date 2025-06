ЈЕЗИВ НАПАД НА КИЈЕВ ДРОНОВИ Камиказе дронови забијају се у зграде НАПАД ТРАЈАО ДЕВЕТ САТИ (ВИДЕО)

У нападу је погођено 27 локација широм Кијева, при чему су оштећене стамбене зграде, образовне установе и објекти критичне инфраструктуре, изјавио је украјински министар унутрашњих послова Игор Клименко.

- Данас непријатељ није штедио ни дронове ни пројектиле - рекао је Клименко, описујући напад као један од најжешћих на главни град од почетка руске инвазије у фебруару 2022.ж

Напад трајао скоро девет сати

Напад, који је трајао готово девет сати, укључивао је масовно лансирање камиказа-дронова, крстарећих и балистичких пројектила, преноси "Јутарњи лист".

Према речима председника Володимира Зеленског, широм Украјине лансирано је више од 440 дронова и 32 пројектила. Погођено је 27 локација у Кијеву, при чему су оштећене стамбене зграде, образовне установе и објекти критичне инфраструктуре.

"Такви напади су чисти тероризам. Цели свет, САД и Европа, морају напокон да реагују као цивилизована друштва на терористе", поручио је Зеленски на друштвеним мрежама.

In Kyiv, as a result of shelling, an entrance of a residential nine-story building in the Solomianskyi district was completely destroyed.

Rescuers are clearing the debris.

Nearby buildings were also damaged, and parked cars caught fire.#Kyiv #UkraineRussiaWar #RussiaTerrorist… pic.twitter.com/xl2lAPu915

— MemorySteelUA (@MemorySteelUA) June 17, 2025