ЈЕЗИВО, ЕПИДЕМИЈА ОПАСНЕ БАКТЕРИЈЕ У НЕМАЧКОЈ, ДЕЦА СУ НА ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ! Најтежи облик доводи до отказивања бубрега, згрушавања крви и смрти!

28.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
(Курир.рс/Fenix magazin)
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Епидемија ентерохеморагичне ешерихије коли (ЕХЕЦ) у Немачкој у покрајини Мекленбург-Западна Померанија, деветоро деце хоспитализовано, петоро њих на интензивној нези

Опасна бактерија појавила се у Немачкој, где је деветоро завршило у болници.

Феникс магазин наводи да је у питању ентерохеморагична ешерихија коли (ЕХЕЦ), инфекција која у најгорем случају може да доведе до смрти.

Наводи се да се сада епидемија ЕХЕЦ шири у савезној покрајини Мекленбург-Западна Померанија.

Покрајински уред за здравство и социјална питања (ЛАГуС) у Роштоку потврдио је да се број деце оболеле од ЕХЕЦ и даље повећава.

До сада је пријављено деветоро деце узраста од једне до 14 година, укључујући и један сумњиви случај, од чега је петоро било у том делу Немачке на одмору.

Први случајеви забележени су у округу Форпомерн-Риген, а сада су оболела још три детета у суседном округу Форпомерн-Грајфсвалд.

n

Ове бактерије нормално се налазе у цревима животиња попут оваца и говеда, а на људе могу да се пренесу путем загађеног поврћа или купањем у водама у којима је присутан животињски измет.

Код људи ове бактерије могу да изазову пролив, мучнину и повраћање.

У случајевима опасним по живот развија се такозвани хемолитичко-уремијски синдром (ХУС) од којег је оболело петоро деце из Мекленбург-Западна Помераније и они се тренутно лече на одељењима интензивне његе.

Код ХУС долази до анемије, неуролошких поремећаја и отказивања бубрега, а крв може да се згруша и зачепи вене.

Још увек није јасно како су се деца заразила овом бактеријом.

Надлежни истражују узрок и проверавају ланце снабдевања храном.

Према подацима ЛАГуС, ове године је већ регистровано 134 случаја ЕХЕЦ, прошле године 2024. било их је 132, а 2023. свега 80 случајева.

немачка бактерија епидемија
Извор:
(Курир.рс/Fenix magazin)
Пише:
Дневник
