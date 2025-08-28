ЈЕЗИВО, ЕПИДЕМИЈА ОПАСНЕ БАКТЕРИЈЕ У НЕМАЧКОЈ, ДЕЦА СУ НА ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ! Најтежи облик доводи до отказивања бубрега, згрушавања крви и смрти!
Епидемија ентерохеморагичне ешерихије коли (ЕХЕЦ) у Немачкој у покрајини Мекленбург-Западна Померанија, деветоро деце хоспитализовано, петоро њих на интензивној нези
Опасна бактерија појавила се у Немачкој, где је деветоро завршило у болници.
Феникс магазин наводи да је у питању ентерохеморагична ешерихија коли (ЕХЕЦ), инфекција која у најгорем случају може да доведе до смрти.
Наводи се да се сада епидемија ЕХЕЦ шири у савезној покрајини Мекленбург-Западна Померанија.
Покрајински уред за здравство и социјална питања (ЛАГуС) у Роштоку потврдио је да се број деце оболеле од ЕХЕЦ и даље повећава.
До сада је пријављено деветоро деце узраста од једне до 14 година, укључујући и један сумњиви случај, од чега је петоро било у том делу Немачке на одмору.
Први случајеви забележени су у округу Форпомерн-Риген, а сада су оболела још три детета у суседном округу Форпомерн-Грајфсвалд.
Ове бактерије нормално се налазе у цревима животиња попут оваца и говеда, а на људе могу да се пренесу путем загађеног поврћа или купањем у водама у којима је присутан животињски измет.
Код људи ове бактерије могу да изазову пролив, мучнину и повраћање.
У случајевима опасним по живот развија се такозвани хемолитичко-уремијски синдром (ХУС) од којег је оболело петоро деце из Мекленбург-Западна Помераније и они се тренутно лече на одељењима интензивне његе.
Код ХУС долази до анемије, неуролошких поремећаја и отказивања бубрега, а крв може да се згруша и зачепи вене.
Још увек није јасно како су се деца заразила овом бактеријом.
Надлежни истражују узрок и проверавају ланце снабдевања храном.
Према подацима ЛАГуС, ове године је већ регистровано 134 случаја ЕХЕЦ, прошле године 2024. било их је 132, а 2023. свега 80 случајева.