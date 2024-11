ЈОШ ЈЕДНО ШОКАНТНО ИМЕНОВАЊЕ У ТРАМПОВОЈ НОВОЈ ВЛАДИ: Водитељ "Фокс њуза" Пит Хегсет преузима Пентагон

Трамп је у саопштењу рекао да је Хегсет "јак, паметан и да истински верује у Америку", наглашавајући да ће под његовим вођством америчка војска бити "поново изванредна" и да никад неће попустити, пренео је Глас Америке.

Трамп је додао да ће Хегсет као министар одбране бити кључан у осигуравању безбедности земље и слању јасне поруке америчким непријатељима.

Хегсет је ветеран Националне гарде, са искуством стеченим у Авганистану, Ираку и на Гвантанаму.

Иако је служио у војсци до 2021. године, напустио је војну службу након што је означен као екстремиста и сматран је непожељним у војним редовима.

О томе је писао у својој књизи "The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free", у којој се залагао за радикалне промене у вођству Пентагона.

У књизи, Хегсет је истакао да треба сменити многе високе званичнике у Пентагону и да будући председник мора да изврши значајне промене како би осигурао бољу припрему америчке војске за суочавање са изазовима.