Током године на измаку руске трупе су освојиле неколико градова на истоку Украјине, међу којима су Авдијевка, Угледар и Украинск, а опасно су угрозиле кључне стратешке градове Покровск и Куракове, преноси "Фирстпост".



На председничким изборима у САД победио је Доналд Трамп који је запретио да ће зауставити слање помоћи Украјини, што је власти у Кијеву ставило у незавидну позицију уочи доласка зиме и интензивираних руских удара на инфраструктуру.

У таквој ситуацији, главнокомандујући украјинских оружаних снага, генерал-пуковник Олександр Сирски рекао је групи војних блогера да је "победа немогућа" ако Украјина остане у дефанзиви и да је сада време за офанзиву.

"Победа је немогућа ако Оружане снаге раде само у одбрани. Морамо да преузмемо иницијативу и идемо у контранапад. Имамо и хоћемо. Где и ко, видећете", рекао је Сирски, према посту блогера Кирила Сазонова на Телеграму.

Док Сирски није изнео никакве планове за офанзиву, он се осврнуо на претходне контраофанзиве које су биле у Харковској и Херсонској области. Недељама украјинска одбрана се мучи услед појачаних руских напада. Од почетка рата у фебруару 2022. Русија је ове јесени напредовала најбржим темпом, наводе аналитичари које цитира Ројтерс.

Уз помоћ око 10.000 севернокорејских војника, Русија је такође повратила до 40 одсто територије у покрајини Курск, коју је Украјина заузела у офанзиви у августу. Упркос таквом низу неуспеха, украјински главнокомандујући Сирски је naveo prethodne примере да би позвао на нову контраофанзиву.

"Успех је донео опкољавање непријатеља, напад на бокове и пресецање логистичких путева оружаних снага. Ослобађање Харковске области, ослобађање Херсона управо по овој логици", навео је он.