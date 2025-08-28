КАТАСТРОФА У АВГАНИСТАНУ Више од 2.000 мртвих у разорним земљотресима УНИШТЕНА СЕЛА, ХИЉАДЕ ПОВРЕЂЕНИХ И ЗАРОБЉЕНИХ
Број жртава разорних земљотреса, који су у суботу погодили западни Авганистан, премашио је 2.000, саопштио је данас портпарол Талибана.
Наведено је да је више од 9.000 људи повређено, јавио је Ројтерс.
Неколико снажних земљотреса погодили су Авганистан током јучерашњег дана, а најјачи је у епицентру износио 6,3 степени Рихтера, пренео је АП.
Најмање шест села је уништено, а на стотине цивила је затрпано у рушевинама, рекао је званичник Министарства информисања и апеловао на хитну помоћ.
Много мртвих је пренето и у војне базе, тако да се за сада не може говорити о тачном броју жртава.
Неколико земљотреса је током јучерашњег дана погодило област удаљену 35 километара северозападно од града Херат, преноси Ројтерс.
Најјачи потрес имао је јачину од 6,3 степена Рихтера.
Локално становништво у Херату је у паници напуштало домове и многи су ноћ провели на улици. Херат се налази 120 км источно од границе са Ираном и сматра се културном престоницом Авганистана.
Земљотреси су се осетили и у провинцијама Фарах и Бадгис, наводи Ројтерс.
Страхује се да ће број жртава расти, пошто су многи остали заробљени у рушевинама.
Процењује се да у покрајини живи око 1,9 милиона људи, према подацима Светске банке за 2019.
Авганистан је често погођен земљотресима - посебно у планинском ланцу Хинду Куш који се налази близу споја евроазијске и индијске тектонске плоче.
У јуну прошле године, провинцију Пактика погодио је земљотрес јачине 5,9 степени Рихтерове скале који је убио више од 1.000 људи, а десетине хиљада оставио без крова над главом.