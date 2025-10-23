КИНА ОБУСТАВИЛА КУПОВИНУ РУСКЕ НАФТЕ Страх од америчких санкција затресао енергетско тржиште
ПЕKИНГ: Kинеске државне нафтне компаније обуставиле су куповину руске нафте која се превози морем након што су Сједињене Америчке Државе увеле санкције "Росњефту" и "Лукоилу", рекли су трговински извори.
Одлука кинеских енергетских компанија "PetroChina", "Sinopec", "CNOOC" и "Zhenhua Oil", да привремено прекину трговину руском сировом нафтом појавила се због страха од секундарних санкција и могућих компликација у међународним плаћањима и осигурању транспорта, рекли су извори, преноси Ројтерс.
Индија, највећи купац руске нафте која се превози морем, припрема се да значајно смањи увоз сирове нафте из Русије како би се ускладила са новим америчким мерама.
Нагло смањење потражње из Kине и Индије, две земље које су до сада чиниле више од две трећине руског извоза нафте морем, могло би знатно да смањи приходе Москве и изазове пораст глобалних цена нафте, навели су аналитичари.
Према подацима фирме "Vortex Analytics", кинеске државне компаније куповале су у просеку мање од 250.000 барела дневно руске нафте у првих девет месеци ове године, док "Energy Aspects" процењује тај обим на око 500.000 барела дневно.
Већину руског извоза, око 1,4 милиона барела дневно, и даље купују независне кинеске рафинерије познате као "чајници".
"Росњефт" и "Лукоил" традиционално продају нафту Kини путем посредника, а не директно државним компанијама.
Независне кинеске рафинерије вероватно ће краткорочно паузирати куповину како би процениле ризик од санкција, али аналитичари очекују да ће настојати да одрже трговину руском сировом нафтом у ограниченом обиму.
Kина такође увози око 900.000 барела дневно руске нафте цевоводима који опслужују "PetroChina", што према проценама трговаца неће бити значајно погођено новим мерама.
Очекује се да ће Kина и Индија сада појачати куповине нафте са Блиског истока, Африке и Латинске Америке, што би могло додатно да подигне глобалне цене несанкционисане сирове нафте, закључују тржишни аналитичари.