Животни век на историјском максимуму

У КИНИ СЕ ЖИВИ СВЕ ДУЖЕ Ево колико је порастао животни век

11.09.2025. 09:07 09:14
Фото: pixabay.com, ilustracija

ПЕKИНГ: Највиши здравствени званичник Kине Леи Хаичао данас је изјавио да је просечан животни век у земљи порастао на 79 година.

Бројка, мерена до краја 2024. године, била је 1,1 годину виша него она из 2020. године, рекао је Леи Хаичао, који се налази на челу Националне здравствене комисије.

Он је додао да то представља "значајно побољшање" за земљу у развоју, преноси Синхуа. Осам кинеских региона на нивоу покрајине је забележило просечан животни век дужи од 80 година, навео је Леи.

Kинески званичник је говорећи на конференцији за новинаре о напретку земље у здравственом сектору током периода 14. петогодишњег плана (2021-2025), изјавио да су стопе смртности одојчади и мајки наставиле да опадају током протеклих пет година, а да се општи ниво здравља становника стално побољшавао, наводи агенција.

Вести Свет
