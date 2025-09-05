overcast clouds
КИТОВИ УБИЦЕ НАПАЛИ БРОДОВЕ У ШПАНИЈИ! Морнари преплашени, стручњаци говоре о „културном тренду“ китова

05.09.2025. 17:52 18:02
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Огромне орке напале су чамце уз обалу Шпаније након чега су издата хитна упозорења.

Шпански брод за поморско спасавање је позван након што су чамце удариле орке, с размаком од само неколико минута, у водама Галиције.

Спасиоци су одвукли чамац оштећен од орки назад у луку, пре него што су добили дојаву о још једном нападу, пише Индепендент.

Први напад се догодио код обале места О Грове, када су две орке, од којих је једна процењена на око седам метара дужине, удариле у чамац и уништиле му кормило.

Капетан чамца Сан Педро рекао је за шпанске новине Фаро де Виго: "Било је шест и петнаест поподне када смо осетили два ударца, а када смо погледали, видели смо две орке и да је кормило уништено."

da
Фото: freepik, ilustracija AI

Научници су приметили велики пораст у броју чамаца које су удариле орке, што су неки стручњаци назвали "културним трендом".

Спасилачки брод је потом морао поново да изађе на море како би помогао другом чамцу, за који се верује да га је напала иста група орки и који је претрпео цурење (пропуштање воде).

Један члан посаде изјавио је: "Искрено, били смо веома уплашени; заправо, баш преплашени када смо схватили да китови убице ударају у чамац."

У јулу су и британски морнари били упозорени на исто понашање.

Стручњаци су саветовали морнаре да буду опрезни и да се упознају са тиме шта треба да раде ако дође до сусрета с оркама.

Од маја 2020. године, истраживачи су забележили стотине инцидената у којима су орке ударале чамце близу Иберијског полуострва, што је подстакло различите теорије и истраживања овог све учесталијег понашања.

Алекс Зербини, водећи морски биолог и председник научног одбора Међународне комисије за китолов (IWC), изјавио је да је овакво понашање вероватно нова "културна традиција" или "помодарство" међу оркама, без очигледне сврхе.

У свом извештају наводи: "Неке популације могу да развију необична и привремена понашања "помодарства" и друге особености које немају очигледну адаптивну сврху."

