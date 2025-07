КОЈЕ ПРОБЛЕМЕ ЋЕ СРБИЈИ ДОНЕТИ НОВЕ ТРАМПОВЕ ЦАРИНЕ Шта највише увозимо из САД-а, а шта извозимо ЕВО КОЈИ ПРОБЛЕМИ НАС ОЧЕКУЈУ

Реч је о одложеним реципрочним царинама које су најављене још у априлу. Нове царине за Србију, али и за низ других земаља ступају на снагу 1. августа, како је раније и најављено.

Подсетимо, нове стопе су ниже од одложених реципрочних царина које Трамп најавио почетком априла - 37 одсто за Србију. Те царине је убрзо одложио на 90 дана. Председник САД Доналд Трамп обавестио је председника Србије Александра Вучића писмом да ће САД од 1. августа увести додатне царине на увоз робе из Србије у износу од 35 одсто.

BREAKING: Trump has announced new tarrifs:



40% on Myanmar

40% on Laos

30% on South Africa

25% on Malaysia

25% on Kazakhstan

36% on Cambodia

35% on Bangladesh

35% on Serbia

30% on Bosnia

32% on Indonesia

25% on Tunisia

36% on Thailand#Trump #TrumpTariffs #Tariffs #Crypto

