КУГА ОЖИВЕЛА У АМЕРИЦИ Становник Калифорније заражен опасном болешћу, ево шта се догодило

20.08.2025. 20:35 20:39
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
САУТ ЛЕЈК ТАХО: Здравствени званичници калифорнијског градића Саут Лејк Тахоа саопштили су данас да је становник тог града позитиван на кугу и да се сматра да је заражен угризом заражане буве током камповања.

"Куга је природно присутна у многим деловима Калифорније, укључујући области са вишим надморским висинама у округу Ел Дорадо", истакао је вршилац дужности директора јавног здравља калифорнијског округа Ел Дорадо Кајл Флифлет,  преноси Еј-Би-Си Њуз.

Према подацима Центара за контролу и превенцију болести (CDC), у САД се годишње бележи око седам случајева куге, која се чешће јавља у западним деловима земље, где циркулише међу глодарима и другим животињама.

Људи се обично заразе угризом заражене буве или контактом са зараженим животињама.

Симптоми, као што су повишена температура, мучнина, слабост и оток лимфних чворова, јављају се у року од две недеље од излагања, кажу здравствени званичници.

куга зараза калифорнија
