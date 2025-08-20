КУГА ОЖИВЕЛА У АМЕРИЦИ Становник Калифорније заражен опасном болешћу, ево шта се догодило
САУТ ЛЕЈК ТАХО: Здравствени званичници калифорнијског градића Саут Лејк Тахоа саопштили су данас да је становник тог града позитиван на кугу и да се сматра да је заражен угризом заражане буве током камповања.
"Куга је природно присутна у многим деловима Калифорније, укључујући области са вишим надморским висинама у округу Ел Дорадо", истакао је вршилац дужности директора јавног здравља калифорнијског округа Ел Дорадо Кајл Флифлет, преноси Еј-Би-Си Њуз.
Према подацима Центара за контролу и превенцију болести (CDC), у САД се годишње бележи око седам случајева куге, која се чешће јавља у западним деловима земље, где циркулише међу глодарима и другим животињама.
Људи се обично заразе угризом заражене буве или контактом са зараженим животињама.
Симптоми, као што су повишена температура, мучнина, слабост и оток лимфних чворова, јављају се у року од две недеље од излагања, кажу здравствени званичници.