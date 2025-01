ЛОНДОН У ПАНИЦИ, ЉУДИ БЕЖЕ Сумња се да је ПОСТАВЉЕНА БОМБА У РИЏЕНТ СТРИТУ

Продавнице и канцеларије у улици Риџент у центру Лондона евакуисане су након пријављене претње бомбом, док је полиција покренула "контролисане експлозије".

Полиција се налази на лицу места, док се на објављеним снимцима види како људи панично беже из улице.

Полицајци су виђени како окружују сумњиво возило, а онда су наставили да врше "контролисане експлозије".

Сведоци су описали да су видели "огромно" присуство полиције док су зграде евакуисане.

Робот за уклањање бомбе виђен је у улици.

На снимку који је подељен на друштвеним мрежама види се да је око улице постављен кордон.

What’s happening on regent street at the moment ? pic.twitter.com/uC8miJNFtZ

— Bon (@bonnar_fulton) January 8, 2025