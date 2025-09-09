ЛОНДОН ЗВАНИЧНО - НЕМА ГЕНОЦИДА У ГАЗИ Прво углашавање Велике Британије о нападима у Гази
ЛОНДОН: Британска влада је први пут званично закључила да оно што се дешава у Гази не представља геноцид.
Ово је потврдио британски министар правде и заменик премијера Дејвид Лами, који је пре објаве нове одлуке написао писмо председници одбора за међународни развој, преноси Тајмс.
"Према Kонвенцији о геноциду, злочин геноцида се дешава само тамо где постоји конкретна 'намера да се уништи, у целини или делимично, национална, етничка, расна или верска група'. Влада није закључила да Израел делује са том намером", навео је Лами у писму Сари Чемпион, председници Одбора за међународни развој британског парламента.
Лами је оценио да су израелски напади у Гази "изузетно неприхватљиви", нарочито због великог броја жртава међу цивилима, али је подвукао да правила геноцида нису испуњена.
Његово писмо је био одговор на оштро формулисано писмо председнице Међународног одбора за развој Саре Чемпион која је захтевала одговоре о томе како је политика Велике Британије да континуирано испоручује делове за борбене авионе Ф-35 који су индиректно послати Израелу у складу са њеном међународном дужношћу да спречи геноцид.
У свом одговору Чемпион, Лами, који је постао министар правде правде и заменик премијера у недавној реконструкцији владе британског премијера Kира Стармера, рекао је да је влада "пажљиво размотрила" питање геноцида.
Рекао је да Израел "мора да учини много више како би спречио и ублажио патњу коју овај сукоб изазива".
Лами је напоменуо да је Министарство спољних послова спровело неколико процена о питању геноцида, укључујући и када је влада одлучила да изузме делове британске производње за авион Ф-35 од суспензије 30 лиценци за извоз оружја у Израел.
Влада Велике Британије суспендовала је извозне дозволе Израелу прошлог септембра због ризика да се оружје произведено у Великој Британији користи у кршењу међународног права у Гази.
Међутим, изузела је испоруку компоненти произведених у Великој Британији за борбене авионе Ф-35 произведене у САД, јер је то део ширег НАТО-овог одбрамбеног програма, кључног за одржавање међународног мира.
У мају је министар за Блиски исток Хамиш Фалконер рекао посланицима да је дугогодишњи став владе Велике Британије да је свака формална одлука о томе да ли се догодио геноцид ствар надлежног суда, "а не влада или вансудских тела".
Лами је прошле године изјавио да британска влада "није међународни суд".
"Нисмо и не бисмо могли да арбитрирамо о томе да ли је Израел прекршио међународно хуманитарно право", навео је Лами.