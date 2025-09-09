КРВ, ВРИСКА И 30-МИНУТНА ПАНИКА НА НЕБУ: „Хоћу да изађем!“, повикао је мушкарац и покушао да отвори врата усред лета
Путници на лету Борнмут-Ђирона, у организацији компаније Ryanair, били су сведоци озбиљног инцидента, а након што је један мушкарац покушао да отвори врата за хитне случајеве.
Његов потез је изазвао панику, а затим и физички обрачун, па је авион принудно слетео у француском Тулузу, преноси The Sun.
Туча у кабини
Лет је протицао без проблема док један од путника, видно узнемирен, није узвикнуо: „Хоћу да изађем”.
Сведоци тврде да је након тога кренуо ка задњем делу кабине и покушао да отвори врата. Остали су брзо реаговали, покушавајући да га зауставе, што је довело до туче.
„Човек је прво био у тоалету, а затим је покушао да отвори врата за хитне случајеве. Почео је да виче и да се бори са путницима који су покушавали да га обуздају”, изјавио је један од сведока.
Sécurité aérienne : un vol Ryanair, qui effectuait la liaison entre l'Angleterre et l'Espagne, a été dérouté en urgence vers l'aéroport de Toulouse à cause d'un passager britannique, ivre, qui a tenté d'ouvrir une porte de secours en plein vol, provoquant la panique parmi les… pic.twitter.com/eoxbBmpbtu
— Infos Françaises (@InfosFrancaises) September 6, 2025
Авион дочекали полицајци
Након почетног хаоса, путници су успели да оборе мушкарца на под и вежу му ноге сигурносним појасем. Међутим, и поред тога, наводно је покушао да удари старијег путника који је седео поред њега.
Према изјавама, драма је трајала више од 30 минута, а неколико путника је доживело нападе панике. На лицу места је било крви, а посада је морала да реагује како би смирила ситуацију док је пилот преусмерио авион ка најближем аеродрому.
Летелицу су у Тулузу дочекали полицајци, који су изнели мушкарца са лисицама, док је остатак путника чекао на наставак путовања. Лет је настављен након паузе, а авион је слетео у Ђирону са око два сата закашњења.
Строга политика компаније
Путник Дејвид Мелоун, који се затекао у кабини, описао је инцидент као „страшан и срамотан”:
„Било је ужасно. Људи су плакали, вриштали, крви је било свуда. Искрено, осећао сам срамоту што сам Британац. Нешто мора да се предузме у вези са количином алкохола који се конзумира пре летова”, казао је.
Портпарол компаније Ryanair потврдио је инцидент и рекао:
„Лет из Борнмута ка Ђирони 4. септембра преусмерен је на аеродром у Тулузу због агресивног понашања једног путника. Полиција је дочекала авион и уклонила проблематичну особу. Ryanair примењује строгу политику нулте толеранције према непримереном понашању и наставиће да предузима све мере како би заштитила безбедност својих путника и посаде“, рекао је.