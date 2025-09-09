УХАПШЕНА ТРИ МЛАДА ЗРЕЊАНИНЦА Скидали новац са платних картица 122 особе НОВАЦ ПОТРОШИЛИ НА ОНЛАЈН КЛАЂЕЊЕ
Припадници Министарства унутрашњих послова у Зрењанину, у сарадњи са Службом за сузбијање криминала Управе криминалистичке полиције, а по налогу Вишег и Основног јавног тужилаштва у Зрењанину, расветлили су кривично дело фалсификовање и злоупотребу платних картица.
Ухапшени су Д. Л. (2007), Д. П. (2006) и Б. С. (2006), сви из Зрењанина, док је против Ж. М. (2005) поднета кривична пријава у редовном поступку због сумње да је починио исто кривично дело.
Како се сумња, осумњичени су од новембра 2023. до фебруара 2024. године неовлашћено дошли до података платних картица 122 особе са територије Србије. Са тих рачуна пребацили су укупно 3.757.620 динара на налоге за онлајн клађење у различитим кладионицама широм земље. Део новца користили су за клађење, док су део подизали у готовини.
Приликом претреса стана и других просторија које су користили, полицијски службеници пронашли су кућишта рачунара и мобилне телефоне. Вештачењем је утврђено да су осумњичени путем апликације Discord размењивали спискове бројева платних картица оштећених грађана.
Д. Л., Д. П. и Б. С. приведени су надлежним тужилаштвима уз кривичну пријаву, док се истрага против Ж. М. наставља у редовном поступку.