НЕСРЕЋА НА „ГЛОРИЈИ“ НЕЋЕ ОБОРИТИ МОЕДАША? Градоначелник Лисабона одбија оставку након трагедије на успињачи: „ТО ЈЕ ПОМПЕЗНИ ПОТЕЗ ОПОЗИЦИЈЕ ПРЕД ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ”

09.09.2025. 14:56 15:01
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
успињача
Фото: Танјуг/ AP Photo/ Ana Brigida

Градоначелник Лисабона Карлос Моедаш одбио је да на позив градских одборника поднесе оставку, због несреће на успињачи у којој је прошле недеље погинуло 16 особа, преноси данас Политико.

Више опозиционих одборника најавило је да ће данас поднети предлог за изгласавање неповерења градоначелнику, уз наводе да он мора да преузме одговорност за несрећу која се десила, али је Моедаш одбацио предлог за изгласавање неповерења, уз образложење да је то помпезни потез опозиције пред локалне изборе, који се у Лисабону одржавају за мање од месец дана. 

Несрећа на жичари Глорија догодила се 3. септембра када је пукла сајла, због чега је један од трамвајских вагона пао низ стрму падину и ударио у зграду. 

Моедаш је за Политико рекао да се та несрећа не може поредитити са скандалом у који је био умешан претходни градоначелник Лисабона Фернандо Медина, чију је оставку и он тражио након што је откривено да је 2021. године Мединина администрација признала да је руским властима дала личне податке најмање тројице руских дисидената који су живели у Лисабону. 

Моедаш, који се у то време кандидовао као кандидат десног центра на локалним изборима за градоначелника, оштро је критиковао Медину, наводећи да он мора да преузме одговорност за скандал.

Према образложењу Моедаша, он неће дати оставку на функцију градоначелника јер је Медина имао директну одговорност над општинским службеницима који су делили личне податке руских дисидената, док се несрећа на успињачи није могла приписати одлуци градоначелника.

Прелиминарни извештај који је овог викенда објавила португалска Управа за безбедност саобраћаја приписује несрећу на жичари механичком квару и одбацује могућност да је људска грешка играла улогу у трагедији, али критичари градоначелника Лисабона наводе да налази истраге покрећу озбиљна питања о одржавању историјске успињаче.

Након несреће, запослени у лисабонском Јавном саобраћајном предузећу Карис рекли су да су годинама изражавали забринутост због одржавања успињаче, за шта су биле задужене приватне компаније, као подизвођачи, иако су локални општински инжењери били искуснији у томе.

Моедаш је рекао да компаније које надгледају одржавање морају испуњавати веома строге критеријуме и да их надгледају техничари компаније Карис”, који су прегледали и прилагођавали све планове одржавања у складу са неопходним развојем догађаја и променљивим околностима.

