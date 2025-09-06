ПОЗНАТ УЗРОК НЕСРЕЋЕ НА УСПИЊАЧИ У ЛИСАБОНУ Ево шта је изазвало смрт 16 особа
Познато је због чега је дошло до несреће на успињачи у Лисабону.
Узрок несреће на успињачи у Лисабону у којој је погинуло 16 особа је пуцање сајле која повезује два вагона, што је довело до губитка контроле и катастрофалног пада, наводи се у извештају португалске Канцеларије за превенцију и истрагу авионских и железничких несрећа.
Напомиње се да је сајла прекинута након што су кабине прешле тек око шест метара, преноси Скај њуз.
Кочничар је одмах активирао пнеуматску и ручну кочницу, али то није успело да заустави возило које се убрзало до око 60 км/х и на крају излетело из шина.
Истрага је поставила питање одржавања опреме, али према доступним подацима, преглед и одржавање успињаче били су редовни и ажурни.
На дан несреће извршен је заказани визуелни преглед, али део сајле где је дошло до пуцања није био видљив без растављања уређаја.
Инцидент се догодио у среду око 18 часова, када је горњи вагон јурнуо низбрдо пре него што излетео из шина и ударио у зграду 30 метара од дна пруге.
Жичара Глорија, национални споменик из 1914. године, повезује Трг Рестаурадорес у центру Лисабона са видиковцем у четврти Баиро Алто.
Путовање је кратко, свега 265 метара, траје око три минута и једна је од омиљених атракција за туристе.