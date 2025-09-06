broken clouds
ПОЗНАТ УЗРОК НЕСРЕЋЕ НА УСПИЊАЧИ У ЛИСАБОНУ Ево шта је изазвало смрт 16 особа

06.09.2025. 22:24
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
лисабон
Фото: Tanjug/Photo/Armando Franca

Познато је због чега је дошло до несреће на успињачи у Лисабону.

Узрок несреће на успињачи у Лисабону у којој је погинуло 16 особа је пуцање сајле која повезује два вагона, што је довело до губитка контроле и катастрофалног пада, наводи се у извештају португалске Канцеларије за превенцију и истрагу авионских и железничких несрећа.
    

Напомиње се да је сајла прекинута након што су кабине прешле тек око шест метара, преноси Скај њуз. 
    

Кочничар је одмах активирао пнеуматску и ручну кочницу, али то није успело да заустави возило које се убрзало до око 60 км/х и на крају излетело из шина.
    

Истрага је поставила питање одржавања опреме, али према доступним подацима, преглед и одржавање успињаче били су редовни и ажурни. 
    

На дан несреће извршен је заказани визуелни преглед, али део сајле где је дошло до пуцања није био видљив без растављања уређаја.
    

Инцидент се догодио у среду око 18 часова, када је горњи вагон јурнуо низбрдо пре него што излетео из шина и ударио у зграду 30 метара од дна пруге.
    

Жичара Глорија, национални споменик из 1914. године, повезује Трг Рестаурадорес у центру Лисабона са видиковцем у четврти Баиро Алто.
    

Путовање је кратко, свега 265 метара, траје око три минута и једна је од омиљених атракција за туристе.

