ПОЛИЦИЈА ПРИЗНАЛА НЕВЕРОВАТНУ ГРЕШКУ Заменила идентитет жртава пале лисабонске жичаре – Немац пронађен у болници, повређен али жив
Након страшне несреће у Лисабону, у којој је 16 људи погинуло у исклизнућу Глорије, 140 година старе жичаре и популарне туристичке атракције, португалска полиција је у четвртак објавила да је међу погинулима мушкарац из Немачке.
Међутим, када је породица дошла да га идентификује, његово тело није било у мртвачници, већ су га пронашли у болници – повређеног али живог.
Полиција је саопштила да је до грешке дошло због замене идентитета.
„Телесни опис немачког држављанина који смо добили веома је личио на опис једног Британца. Тек након научних тестова било је могуће утврдити прави идентитет преминуле жртве”, рекла је за Билд портпаролка полиције.
Отац (46), за којег се прво веровало да је погинуо, и мајка (45) тренутно су хоспитализовани, према информацијама Билда. Њихов трогодишњи син прошао је готово неповређен.