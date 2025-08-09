clear sky
(ВИДЕО) ЈЕДНИ СУ ПАЛИ А ДРУГИ ОСТАЛИ ДА ВИСЕ ГРЧЕВИТО СЕ БОРЕЋИ ЗА ЖИВОТ Погледајте драматичан тренутак када је пукла жичара са туристима у Русији

09.08.2025. 20:27 20:33
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
žičara
Фото: screenshot/X

На друштвеним мрежама се појавио нови, језив снимак тренутка када се жичара изненада срушила у руском одмаралишту, бацајући преплашене туристе на земљу или у воду језера преко кога су прелезили, пренео је Fox News.

Језиви снимак забележио је застрашујући тренутак када се жичара изненада срушила у удаљеном планинском одмаралишту у Русији, бацајући неколико људи у дубоке воде језера, док су други пали на каменито тло испод.

У катастрофалном инциденту осам људи је повређено, а још 13 је остало да виси борећи се за живот изнад планинске области Кабардино-Балкарског региона у Наљчику.

Шест особа је повређено, од којих је петоро хоспитализовано, када је пукла жичара, саопштио је јуче помоћник руског министра здравља Алексеј Кузњецов.

"Према оперативним подацима, у Наљчику је шест особа повређено приликом обрушавања жичаре, петоро је већ примљено у болницу и налази се на прегледима. Сви повређени су у стању средње и лакше телесне повреде", рекао је Кузњецов

Истовремено, завршена је и акција спасавања заглављених лица на жичари, навели су надлежни, додајући да је у тренутку несреће на жичари била 21 особа. Инцидент се догодио у петак у 17,45 сати по локалном времену.

несрећа жичара Русија
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
