НАЈМАЊЕ ОСАМ МРТВИХ Стравичан судар воза и путничког аутобуса ВИШЕ ОД 40 ПОВРЕЂЕНИХ У НЕСРЕЋУ У МЕКСИКУ (ФОТО/ВИДЕО)

08.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Blic.rs
Фото: Screenshot / X / @InfoR00M

Најмање осморо људи је погинуло, а 45 повређено када се у понедељак рано ујутру воз сударио са двоспратним аутобусом северозападно од Мексико Ситија, саопштиле су власти.

До несреће је дошло у граду Атлакомулко. Агенција за цивилну заштиту савезне државе Мексико објавила је на мрежи "Икс" да екипе и даље раде на месту несреће у индустријској зони, где се налазе велики магацини и фабрике.

За сада нису саопштени детаљи о томе како је до судара дошло, а увиђај и истрага су у току.

(Blic.rs)

 

