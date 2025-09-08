НАЈМАЊЕ ОСАМ МРТВИХ Стравичан судар воза и путничког аутобуса ВИШЕ ОД 40 ПОВРЕЂЕНИХ У НЕСРЕЋУ У МЕКСИКУ (ФОТО/ВИДЕО)
Најмање осморо људи је погинуло, а 45 повређено када се у понедељак рано ујутру воз сударио са двоспратним аутобусом северозападно од Мексико Ситија, саопштиле су власти.
До несреће је дошло у граду Атлакомулко. Агенција за цивилну заштиту савезне државе Мексико објавила је на мрежи "Икс" да екипе и даље раде на месту несреће у индустријској зони, где се налазе велики магацини и фабрике.
🚨🇲🇽 MEXICO BUS-TRAIN COLLISION
🔹A train collided with a double-deck bus in Atlacomulco, northwest of Mexico City, killing at least 8 people and injuring 45 early Monday. Authorities are still working at the crash site in an industrial zone. Cause remains under investigation.… pic.twitter.com/xd5hVtOshr
— Info Room (@InfoR00M) September 8, 2025
За сада нису саопштени детаљи о томе како је до судара дошло, а увиђај и истрага су у току.
BREAKING: A train has collided with a double-deck bus in Mexico, killing at least 8 people and injuring 45 - Authorities pic.twitter.com/nEIYPytLxO
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 8, 2025
(Blic.rs)