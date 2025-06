НАЈСМРТОНОСНИЈИ НАПАД НА КИЈЕВ Испаљене десетине ракета, зграде сравњене "ОВО ЈЕ ПИТАЊЕ ЖИВОТА И СМРТИ" Огласио се Вашингтон (ВИДЕО, ФОТО)

Украјински званичници прогласили су данас дан жалости за жртве напада који је председник Володимир Зеленски описао као један од најгорих напада на престоницу током рата. Власти су саопштиле да је 16 људи убијено у Кијеву и две у Одеси.

"Такви напади су чисти тероризам. Читав свет, Сједињене Америчке Државе и Европа морају коначно да реагују као што цивилизовано друштво реагује на терористе. Руски председник Владимир Путин то ради искључиво зато што може себи да приушти наставак рата“, рекао је Зеленски, додајући да су руске снаге послале 440 дронова и испалиле 32 ракете на Украјину.

Погинуо амерички држављанин

Сједињене Америчке Државе осуђују напад на Кијев који је изведен у ноћи између понедељка и уторка, изјавила је данас портпаролка Стејт департмента Тами Брус и потврдила да је у том нападу погинуо амерички држављанин.

"Свесни смо синоћног напада на Кијев који је резултирао бројним жртвама, укључујући трагичну смрт америчког држављанина. Осуђујемо те нападе и изражавамо најдубље саучешће жртвама и породицама свих који су погођени", рекла је Брус на брифингу за новинаре, преноси Ројтерс.

"Ово је питање живота и смрти"

Украјински председник је на самиту Г7 у Канади рекао да је напад још једном доказао потребу за бољом противваздушном одбраном.

"Ово је питање живота и смрти", рекао је у коментарима објављеним на Телеграму.

"Морамо да наставимо да примамо системе противваздушне одбране и ракете и да почнемо са локализацијом производње у Украјини“, додао је.

In Kyiv, as a result of shelling, an entrance of a residential nine-story building in the Solomianskyi district was completely destroyed.

Rescuers are clearing the debris.

Nearby buildings were also damaged, and parked cars caught fire.#Kyiv #UkraineRussiaWar #RussiaTerrorist… pic.twitter.com/xl2lAPu915

— MemorySteelUA (@MemorySteelUA) June 17, 2025