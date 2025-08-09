НАЈВЕЋЕ МАСОВНО ХАПШЕЊЕ У ИСТОРИЈИ ЕНГЛЕСКЕ Ево колико је демонстраната приведено због подршке забрањеној палестинској организацији
ЛОНДОН: Број ухапшених након данашњег протеста присталица групе Палестинска акција, који су се окупили упркос томе што је ова организација забрањена у Великој Британији, порастао је с 50 на најмање 150, навела је лондонска полиција
Организатори протеста, тврде да се на скупу окупило око 700 људи и наводе да је полиција спровела, како кажу, највеће масовно хапшење у својој историји.
"Велики број људи виђен је са транспарентима подршке групи Палестинска акција, која је званично забрањена", саопштила је полиција на друштвеној мрежи Икс.
Према одлуци Министарства унутрашњих послова Велике Британије, забрана деловања за ову организацију ступила је на снагу 5. јула, чиме је јавно изражавање подршке тој групи постало кривично дело, за које је прописана казна затвора у трајању до 14 година.
До сада је због активности повезаних са групом Палестинска акција ухапшено више од 200 особа.
Истовремено, у Лондону је данас одржан још један скуп у организацији одвојене групе, Палестинска коалиција.
Полиција је саопштила да је ухапшен један учесник тог скупа због тога што је носио плакат подршке групи Палестинска акција.
Портпарол министарства унутрашњих послова раније је истакао да забрана Палестинске акције нема везе са Палестином, нити да утиче на слободу протеста и тражења палестинских права.
“Забрана се односи само на конкретну и уску организаицју чије активности не одражавају ставове нити представљају хиљаде људи широм земље који и даље остварују своје основно право да протестују поводом различитих питања”, додао је портпарол.