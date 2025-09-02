НАКОН ГОДИНА СКРИВАЊА ОГЛАСИО СЕ ЈАНУКОВИЧ Европа је била непоштена, НАТО опасност за Украјину
Бивши украјински председник Виктор Јанукович појавио се после дуго времена у јавности и у интервјуу руској агецији РИА Новости оптужио Европску унију за "ароганцију" у разговорима са Кијевом одржаваним пре него што је он свргнут са власти.
Кијев пост подсећа да је Јанукович, савезник руског председника Владимира Путина, побегао у Русију 2014. године након покушаја гушења проевропских протеста у Украјини изазваних његовом одлуком да одустане од споразума о придруживању ЕУ.
У ретком интервјуу за руске државне новинске агенције објављеном у понедељак, Јанукович је изнео тврдњу да се ЕУ понашала "неприкладно" током преговора о интеграцији Украјине у Унију.
- Нису показали разумевање за сложену економску ситуацију у Украјини. Рећи ћу то отворено, били су арогантни - казао је Јанукович у видео снимку који је објавила агенција РИА Новости.
Он је такође рекао да би улазак Украјине у НАТО био "директан пут у грађански рат".
- Одувек сам био категоричан и чврст противник уласка Украјине у НАТО - рекао је Јанукович.
Руске агенције нису навеле када и где је интервју снимљен.
Независни руски медији су објавили да је то био први јавни наступ Јануковича откако је Русија покренула општу офанзиву на Украјину у фебруару 2022. године.
Украјински медиј подсећа да су снаге безбедности под Јануковичевом контролом убиле десетине демонстраната који су запосели центар Кијева захтевајући проевропске реформе током Мајданске револуције у Украјини у зиму 2013-2014. године.
Парламент га је сменио због крвопролића на улицама.
Јанукович је 2015. дао интервју за BBC у којем је тврдио да је био против проливања крви, а да му је Путин спасио живот.
Украјински суд је 2019. године прогласио Јануковича кривим за издају због покушаја гушења протеста.
Осудио га је у одсуству на 15 година затвора.
Украјински председник Володимир Зеленски му је 2023. године одузео украјинско држављанство.
