clear sky
17°C
02.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1763
usd
100.0737
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НАКОН ГОДИНА СКРИВАЊА ОГЛАСИО СЕ ЈАНУКОВИЧ Европа је била непоштена, НАТО опасност за Украјину

02.09.2025. 08:12 08:24
Пише:
Дневник
Извор:
kurir.rs
Коментари (0)
a
Фото: Screenshot Youtube / Times Now World

Бивши украјински председник Виктор Јанукович појавио се после дуго времена у јавности и у интервјуу руској агецији РИА Новости оптужио Европску унију за "ароганцију" у разговорима са Кијевом одржаваним пре него што је он свргнут са власти.

Кијев пост подсећа да је Јанукович, савезник руског председника Владимира Путина, побегао у Русију 2014. године након покушаја гушења проевропских протеста у Украјини изазваних његовом одлуком да одустане од споразума о придруживању ЕУ. 

У ретком интервјуу за руске државне новинске агенције објављеном у понедељак, Јанукович је изнео тврдњу да се ЕУ понашала "неприкладно" током преговора о интеграцији Украјине у Унију. 

- Нису показали разумевање за сложену економску ситуацију у Украјини. Рећи ћу то отворено, били су арогантни - казао је Јанукович у видео снимку који је објавила агенција РИА Новости.

Он је такође рекао да би улазак Украјине у НАТО био "директан пут у грађански рат". 

- Одувек сам био категоричан и чврст противник уласка Украјине у НАТО - рекао је Јанукович. 

Руске агенције нису навеле када и где је интервју снимљен.

Независни руски медији су објавили да је то био први јавни наступ Јануковича откако је Русија покренула општу офанзиву на Украјину у фебруару 2022. године. 

Украјински медиј подсећа да су снаге безбедности под Јануковичевом контролом убиле десетине демонстраната који су запосели центар Кијева захтевајући проевропске реформе током Мајданске револуције у Украјини у зиму 2013-2014. године.

Парламент га је сменио због крвопролића на улицама. 

Јанукович је 2015. дао интервју за BBC у којем је тврдио да је био против проливања крви, а да му је Путин спасио живот. 

 

Украјински суд је 2019. године прогласио Јануковича кривим за издају због покушаја гушења протеста.

Осудио га је у одсуству на 15 година затвора.

Украјински председник Володимир Зеленски му је 2023. године одузео украјинско држављанство. 

(Kurir.rs/Kyiv Post/Preveo и приредио: Н. В.)

виктор јанукович
Извор:
kurir.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај