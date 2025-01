НАПАДАЧ ИЗ ЊУ ОРЛЕАНСА ЈЕ МРТАВ, НАЂЕНЕ БОМБЕ! Газио људе возилом, УБИО 10 ЉУДИ, па пуцао на полицију и ранио 30 (ФОТО)

ФБИ је преузео истрагу и каже да је на месту догађаја пронађена импровизована експлозивна направа.

ФБИ је сада истражује овај случај као "чин тероризма".

Инцидент је започео око 3:15 ујутро и укључивао је мушкарца који је возио камионет, изјавила је поручница полиције Ен Киркпатрик.

Рекла је да је вожња била врло брза и да се радило о "врло намерном понашању", а не о инциденту вожње под утицајем алкохола.

Нападач је ранио два полицајца, а у гомилу је почео да пуца из оружја након што се у њу забио возилом.

У инциденту је убијено 10 људи, а рањено 30. Градоначелница Њу Орлеанса рекла је да се ради о терористичком нападу.

Први снимци са лица места показују крваве људе који леже на улици и јаке полицијске снаге.

JUST IN - Photo of the vehicle (truck) used in New Orleans mass casualty incident pic.twitter.com/LYQm1xrBuc

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 1, 2025