”НАША ЗЕМЉА ЋЕ И ТЕ КАКО ТРПЕТИ” Трамп чека судски спор: Могући и раскиди трговинских споразума, све зависи од одлуке Врховног суда САД
ВАШИНГТОН: Амерички председник Доналд Трамп изјавио је данас да ће Сједињене Америчке Државе, у случају да изгубе спор о законитости царина који се води пред Врховним судом САД, можда морати да раскину трговинске споразуме склопљене, између осталих, са Европском унијом, Јапаном и Јужном Корејом.
У разговору са новинарима на почетку састанка са пољским председником Каролом Навроцким, Трамп је рекао да његова администрација тражи од Врховног суда да поништи прошлогодишњу пресуду Апелационог суда САД којом је утврђено да су многе америчке царинске дажбине незаконите, преноси Ројтерс.
Према речима америчког председника, у случају да САД изгубе овај судски спор, Америка би постала знатно сиромашнија, а то би могло да угрози и трговинске споразуме склопљене у последњих неколико месеци.
"Наша земља има прилику да поново буде невероватно богата. Међутим, може постати и невероватно сиромашна. Ако не победимо у овом случају, наша земља ће и те како трпети", рекао је Трамп и изразио уверење да ће његова администрација победити.