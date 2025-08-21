overcast clouds
НАТО ЛОГИСТИЧКИ ЦЕНТАР УЗ ГРАНИЦУ СА РУСИЈОМ Шведска на првој линиј фронта

21.08.2025. 13:50 13:55
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Шведска, Нато
Фото: pixabay.com

МОСKВА: Шведски министар одбране Пал Јонсон саопштио је данас да је влада данас донела одлуку да град Енћепинг на истоку земље постане логистички центар НАТО-а одакле ће се управљати кретањем трупа НАТО-а ка Северној Европи.

Према његовим речима, одлука долази након завршених преговора са Алијансом и део је шире стратегије за јачање НАТО присуства у региону.

"Шведска има важну географску позицију унутар НАТО-а и наша способност да премештамо ресурсе и особље биће од кључног значаја", рекао је Јонсон.

Kако је навео, у Енћепингу ће бити формиран логистички штаб са око 70 запослених под НАТО командом, који ће координисати велике војне транспортне операције, посебно у случају оружаног сукоба или погоршања безбедносне ситуације у Балтичком региону.

"Логистички центар ће омогућити ефикасан транспорт војника, опреме, муниције и горива, посебно у сценаријима у којима се трупе из Северне Америке искрцавају у норвешким лукама, а затим се преко Шведске премештају у Финску и Балтичке земље", додао је Јонсон.

Он је напоменуо да се очекује да центар подржи могуће премештање трупа до величине дивизије, односно више од 20.000 војника.

"Говоримо о могућности транспорта великог броја особља и материјала као што су гориво, муниција и резервни делови", рекао је Јонсон.

Начелник генералштаба шведских оружаних снага, Михаел Kласон рекао је да  шведска војска, у сарадњи са безбедносним службама, већ ради на припреми инфраструктуре и заштити базе од потенцијалних саботажа и хибридних претњи.

"Шведска ће сада имати важне области одговорности и у логистичким мисијама и у мисијама одвраћања близу руске границе, као што је учешће у базама на првој линији фронта у Летонији и Финској", додао је.

Логистичка база у Енћепингу биће одговорна за оперативно подручје које обухвата Северну Америку, Велику Британију и нордијске земље, наводи шведски јавни сервис.

