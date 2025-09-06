"НЕ МОГУ ДА ИДЕМ У ПРЕСТОНИЦУ ОВОГ ТЕРОРИСТЕ" Зеленски одбио Путинов позив да дође у Москву ПРЕДЛОЖИО ДРУГУ ЛОКАЦИЈУ
Председник Украјине Володимир Зеленски, одговарајући на инсистирање председника Русије Владимира Путина да би се евентуални сусрет могао одржати само у Москви, предложио је Кијев као алтернативно место.
"Он може да дође у Кијев", рекао је Зеленски за америчку телевизију АБЦ News у интервјуу објављеном у суботу.
Украјински лидер је нагласио да не може да иде у Москву док је његова земља под нападом Русије и оценио да Путин Москву предлаже само као тактику одуговлачења.
"Не могу да идем у Москву… док је моја земља под ракетама, под нападима сваког дана. Не могу да идем у престоницу овог терористе. То је јасно и он то разуме", рекао је Зеленски.
Говорећи на енглеском, Зеленски је истакао да Путину не може да се верује и да он "игра игре" са Сједињеним Државама.
Украјински председник је више пута позивао на састанак са Путином ради преговора о прекиду ватре у рату који је Русија започела у фебруару 2022. године.
Према украјинским изворима, најмање седам земаља понудило је да буде домаћин таквог самита. Међу њима су Турска, као и три заливске државе, које се сматрају неутралним у сукобу.
У среду је Путин рекао да Зеленски може да дође у Москву ако постоји изглед за позитиван исход.
Говорећи на економском форуму у Владивостоку у петак, Путин је поново довео у питање сврсисходност таквих разговора, поновивши и своје оспоравање легитимитета Зеленског.
Зеленски је већ у четвртак одбацио Москву као место за преговоре. "Ако желите да до састанка не дође, онда ме позовете у Москву", рекао је он.