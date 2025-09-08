overcast clouds
НЕМАЧКА ГУБИ ШАНСЕ ЗА ДРУШТВЕНИ НАПРЕДАК Деца више не могу да се издигну из ниже класе

БЕРЛИН: Социјална мобилност, односно могућност појединаца да промене свој друштвени и економски статус у односу на своје родитеље, бележи значајан пад у Немачкој још од седамдесетих година прошлог века, показује нова студија Института за економска истраживања ИФО из Минхена.

Анализа обухвата кретање прихода генерација рођених између 1968. и 1987. године и указује да деца рођена у осамдесетим годинама прошлог века имају мање шансе за друштвени и економски напредак у односу на претходне нараштаје.

"Утицај прихода родитеља на образовање и каснији приход њихове деце се удвостручио у једној генерацији крајем седамдесетих и почетком осамдесетих година", прокоментарисала је аналитичарка минхенског института Јулија Барк.

Пад социјалне мобилности повезан је са растућим утицајем прихода родитеља на успех деце у образовању, као и са наглим повећањем неједнакости прихода.

Деца из породица са нижим примањима сада имају мање шансе да унапреде свој положај, док деца имућнијих породица лакше задржавају или побољшавају свој статус и приходе.

У међународном поређењу, Немачка сада бележи ниво социјалне мобилности као у  Сједињеним Америчким Државама, док су претходне студије показивале знатно виши степен мобилности у земљи.

Истраживачи истичу да су образовање и смањење разлика у приходима кључни за побољшање шанси деце из свих слојева друштва, наводи се на веб страници ИФО.

