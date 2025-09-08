ШТА ВАС НЕРВИРА?
"НЕРВИРАЈУ МЕ КОМШИЈЕ И СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЋ, ЊЕГА СТВАРНО МРЗИМ!" Хит снимак са почетка миленијума запалио интернет, Американка причала о људима које не подноси, међу њима и председник Југославије (ВИДЕО)
На друштвеним мрежама појавила се анкета настала у Њујорку пре 25 година. Пролазница која је учествовала у анкети говорила је о људима који је нервирају, а на том списку нашао се и председник СР Југославије Слободан Милошевић.
-Не подносим некултурне људе. Људе који прескачу ред... Слободана Милошевића, он ме јако наљути, њега баш мрзим - изјавила је Њујорчанка, па наставила:
-Моје комшије које живе спрат испод, они ме баш изнервирају, јако су некултурни. Стављају микрофон на плафон како би чули шта се дешава у мом стану. Они су стварно... Кад кажем некултурни људи, и зли људи, они су отелотворење тога - рекла је.
Снимак који је изазвао мноштво реакција и покренуо лавину коментара, део је документарног филма "Сити сајнс 2000 - Порука из прошлости".
Публика је остала ускраћена за објашњење зашто је Милошевић толико нервирао анкетирану Американку. Да ли је дејвојка из видеа наше горе лист, па је реч о емотивној реакцији на сва дешавања тих година, или је њена мржња према председнику Југославије плод тамошљње пропаганде, никада нећемо сазнати.