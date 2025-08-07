НЕСРЕЋА НА ВИСЕЋЕМ МОСТУ У КИНИ Пет особа погинуло, 24 повређене
07.08.2025. 12:22 12:25
УРУМЋИ: Најмање пет особа је погинуло, а 24 су повређене у несрећи која се догодила на висећем мосту у туристичком подручју на северозападу Кине, у Аутономној ујгурској области Синђанг, саопштиле су локалне власти.
До несреће је дошло у 18.18 часова по локалном времену, у округу Џаосу, у северном делу области, када је пукло једно од носећих ужади моста, услед чега се платформа нагнула и 29 људи је пало са моста, наводи кинеска новинска агенција Синхуа.
Од укупно повређених, 22 особе су задобиле лакше повреде, док су две особе теже повређене.
Сви повређени су одмах превезени у локалне болнице и, како су саопштиле власти, нико од њих није у животној опасности.
Туристички комплекс је затворен, а истрага о узроцима несреће је у току.