overcast clouds
25°C
07.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1718
usd
101.1584
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕСРЕЋА НА ВИСЕЋЕМ МОСТУ У КИНИ Пет особа погинуло, 24 повређене

07.08.2025. 12:22 12:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
2
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

УРУМЋИ: Најмање пет особа је погинуло, а 24 су повређене у несрећи која се догодила на висећем мосту у туристичком подручју на северозападу Кине, у Аутономној ујгурској области Синђанг, саопштиле су локалне власти.

До несреће је дошло у 18.18 часова по локалном времену, у округу Џаосу, у северном делу области, када је пукло једно од носећих ужади моста, услед чега се платформа нагнула и 29 људи је пало са моста, наводи кинеска новинска агенција Синхуа.

Од укупно повређених, 22 особе су задобиле лакше повреде, док су две особе теже повређене.

Сви повређени су одмах превезени у локалне болнице и, како су саопштиле власти, нико од њих није у животној опасности.

Туристички комплекс је затворен, а истрага о узроцима несреће је у току.

кина мост
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај