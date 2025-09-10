"НЕСТАБИЛНОСТ ЗАХТЕВА СКРОМНОСТ" Говорновог премијера Лекорнија током преузимања дужности ТРАЈАО САМО 2 МИНУТА И 48 СЕКУНДИ
Нови француски премијер Себастијан Лекорни говорио је само два минута и 48 секунди приликом преузимања премијерске дужности од свог претходника Франсоа Бајруа у резиденцији премијера Матињону.
"Нећу да држими велики говор", рекао је на самом почетку блиски сарадник председника Француске Емануела Макрона, истичући да "нестабилност захтева скромност".
Он је истакао да је неопходно извршити промене.
"Биће потребно да се мењамо, да будемо креативнији и озбиљнији у начину на који радимо са опозицијом. Биће потребни и прекиди са претходним праксама - не само у форми и методи, већ и у суштини“, рекао је даље Лекорни.
Нови француски премијер закључио је говор једноставном реченицом: "Успећемо", након чега је поздравио министре претходне владе, разменио неколико речи са запосленима у Матињону и ушао у своје нове канцеларије.
Како наводи БФМТВ, његов уздржани стил у оштром је контрасту са, на пример, стилом Габријела Атала, који је приликом преузимања функције прошлог септембра говорио готово 20 минута, што је тада иритирало његовог наследника Мишела Барнијеа.
Традиционално, говори нових премијера трају барем 10-ак минута и служе за постављање политичког тона за месеце који долазе, осим у изузетним случајевима, попут ледене примопредаје између Франсоа Фијона и Жан-Марка Ероа, који је говорио само минут и 20 секунди, наводи француски канал.