"НЕСТАШНИ" ЧЛАН КРАЉЕВСКЕ ПОРОДИЦЕ Мариус оптужен за силовања, насиље у породици и неовлашћено снимање жена!
Мариус Борг Хојби, син норвешке престолонаследнице Мете-Марит, нашао се у центру скандала који је потресао Норвешку и регион.
Хојби је оптужен за чак 32 дела, укључујући четири силовања, породично насиље и неовлашћено снимање жена.
Иако је син престолонаследнице и очуха престолонаследника Хакона, Хојби нема краљевски наслов и није у линији наслеђивања. Његов статус у краљевској породици, тврде стручњаци, неће утицати на судски процес.
Оптужбе се односе на четири жене које је, како се наводи, силовао између 2018. и новембра 2024. године. Сва наводна злостављања догодила су се док су жене спавале, након сагласног односа. Поред тога, Хојби је наводно снимао све жене током наводних силовања.
Поред тога, Хојби је оптужен и за узнемиравање полиције и саобраћајне прекршаје. Максимална казна за дела из оптужнице је 10 година затвора. Суђење би могло почети у јануару и трајати око шест недеља.
Бранитељка Хојбија, Елен Холагер Анденеш, још увек се није изјаснила за медије, док његов претходни бранитељ Петар Секулић наглашава да Хојби “снажно негира оптужбе за силовање”.
Државни тужилац Стурла Хенриксбо је приликом представљања оптужнице нагласио: “Силовање и насиље у блиским односима су веома озбиљна дела која могу оставити трајне последице и уништити животе. Овај случај је озбиљан и захтева пуну пажњу судова.”
Норвешко краљевско двориште поручује: “Ово је питање за суд, који ће донети одлуку. Немамо даље коментаре.”