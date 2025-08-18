clear sky
25°C
18.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1775
usd
100.0747
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

"НЕСТАШНИ" ЧЛАН КРАЉЕВСКЕ ПОРОДИЦЕ Мариус оптужен за силовања, насиље у породици и неовлашћено снимање жена!

18.08.2025. 18:54 19:17
Пише:
Дневник
Извор:
Ona.rs
Коментари (0)
princ
Фото: Tanjug (Lise Aserud/NTB via AP, File)

Мариус Борг Хојби, син норвешке престолонаследнице Мете-Марит, нашао се у центру скандала који је потресао Норвешку и регион. 

Хојби је оптужен за чак 32 дела, укључујући четири силовања, породично насиље и неовлашћено снимање жена.

Иако је син престолонаследнице и очуха престолонаследника Хакона, Хојби нема краљевски наслов и није у линији наслеђивања. Његов статус у краљевској породици, тврде стручњаци, неће утицати на судски процес.

Оптужбе се односе на четири жене које је, како се наводи, силовао између 2018. и новембра 2024. године. Сва наводна злостављања догодила су се док су жене спавале, након сагласног односа. Поред тога, Хојби је наводно снимао све жене током наводних силовања.

Поред тога, Хојби је оптужен и за узнемиравање полиције и саобраћајне прекршаје. Максимална казна за дела из оптужнице је 10 година затвора. Суђење би могло почети у јануару и трајати око шест недеља.

Бранитељка Хојбија, Елен Холагер Анденеш, још увек се није изјаснила за медије, док његов претходни бранитељ Петар Секулић наглашава да Хојби “снажно негира оптужбе за силовање”.

Државни тужилац Стурла Хенриксбо је приликом представљања оптужнице нагласио: “Силовање и насиље у блиским односима су веома озбиљна дела која могу оставити трајне последице и уништити животе. Овај случај је озбиљан и захтева пуну пажњу судова.”

Норвешко краљевско двориште поручује: “Ово је питање за суд, који ће донети одлуку. Немамо даље коментаре.”

краљевска породица сексуално напаствовање силовање норвешка
Извор:
Ona.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РАСПЛЕТ СВАЂЕ У КРАЉЕВСКОЈ ПОРОДИЦИ Принц Хари негирао да је у тучи раскрварио нос стрицу Ендрјуу

РАСПЛЕТ СВАЂЕ У КРАЉЕВСКОЈ ПОРОДИЦИ Принц Хари негирао да је у тучи раскрварио нос стрицу Ендрјуу

03.08.2025. 23:49 23:58
Волим
0
Коментар
0
Сачувај