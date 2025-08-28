НЕУХВАТЉИВИ ВУК УБИО 80 ОВАЦА 20 пута прескочио заштитну ограду и докопао се плена
АМСТЕРДАМ: Вук је на једној холандској фарми убио око 60 оваца протеклих месеци, након што је више пута прескочио специјалну ограду намењену управо за заштиту од вукова, преносе данас холандски медији.
Вук је скоро 20 пута прескочио ограду на фарми у месту Барневелд, у холандској провинцији Гелдерланд, а надзорне камере снимиле су један од тих скокова, пренео је холандски јавни сервис Нос.
Kамере су инсталиране на захтев локалних власти после првих неколико инцидената.
Власти те провинције сада желе да животиња буде еутаназирана и раде на томе да добију дозволу за њен одстрел.
Ограда постављена на фарми испуњава стандарде утврђене за заштитне ограде против вукова.
Kако стандарди налажу, висина ограде мора да буде најмање 120 центиметара и она мора да буде опремљена електричним жицама, али ни оваква врста заштите није увек стопроцентно ефикасна.
Према холандском Националном плану о вуковима, проблематичном животињом се сматра вук који нападне овце иза ограде више од два пута у року од две недеље.
Kако се наводи, број напада вукова на стоку повећан је у Холандији у првој половини ове године, а од јануара до јуна регистровано је 497 напада, док је тај број у истом периоду прошле године износио 360.