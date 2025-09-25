НИЈЕ ПРЕТЊА АЛИ... Нови сусрет америчких ловаца са руским! НОРАД хитно реаговао на Аљасци!
Амерички борбени авиони су у среду пресрели четири руска код Аљаске, саопштила је данас Команда одбране ваздушног простора Северне Америке (НОРАД).
То је трећи пут за месец дана и девети пут ове године да је НОРАД пријавио такав инцидент с руским авионима у тој области.
НОРАД је навео да је открио и пратио два Ту-95 и два Су-35 у зони идентификације против-ваздухопловне одбране Аљаске и да је девет америчких авиона узлетело да их идентификује и пресретне.
Руски авиони су остали у међународном ваздушном простору и нису ушли у амерички или канадски.
Таква руска активност у близини Аљаске је честа и не сматра се претњом, објашњава се у саопштењу.
Председник Доналд Трамп је у уторак изјавио да верује да Украјина може да поврати сву територију коју је Русија окупирала, што је драматичан заокрет у односу на његове раније позиве Кијеву да направи уступке како би се окончао руски рат у Украјини.
Kurir.rs/Beta