ОДМАГЛИО С 400.000 ДОЛАРА...
НИЈЕ СТИГАО ДА ПОТРОШИ ПАРЕ Полицајац који је нестао са заплењеним новцем пронађен у шуми ЖИВЕО У ШАТОРУ
Начелник полицијске управе кијевског насеља Дарница Јуриј Рибјански, који је проневерио 400.000 долара новца за чије чување је био задужен, пронађен је данас у шатору у шуми у области Ривне на западу Украјине, саопштила је прес-служба тужилаштва.
У саопштењу се наводи да је осумњичени украденим новцем купио комби, шатор, пуњач и храну и сакрио се у шуми, али је три дана касније пронађен и ухапшен.
Приликом претреса његовог аутомобила и "скровишта", полицајци су пронашли и запленили више од 12,6 милиона гривни (око 315.000 евра) у страној валути.
Истражитељи тренутно утврђују где је нестао преостали износ, преноси украјински портал Страна.
Осумњиченом се на терет ставља присвајање туђе имовине у посебно великим размерама путем злоупотребе службеног положаја.
За ово кривично дело запрећена је казна затвора до 12 година са конфискацијом имовине.
Украјински медији су у четвртак пренели да је начелник одељења Дарничке полицијске управе у Кијеву побегао је са радног места са више од 16 милиона гривни (400.000 евра) заплењених средстава за која је био одговоран.
Портпаролка Државног истражног бироа (ДБР) Татјана Сапјан рекла је да је то тело покренуло кривичну истрагу против Рибјанског, који је имао приступ заплењеној имовини.