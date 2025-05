ЊЕГОВА ЈЕДИНИЦА ИМАЛА ЈЕ ДЕО КАДРА БАТАЉОНА АЗОВ Хрват погинуо у Украјини

Портал Herc.info је навео да се Херцег као официр истакао у мировним мисијама у целом свету, а саборци сведоче да је у последњим тренуцима властитим телом заштитио припаднике јединице којом је командовао и спасио рањенике од непосредне смрти.



Croatian hero Antonio Toni Herceg died defending Ukraine. He will be buried at the Mirosevac cemetery in Zagreb, Croatia on May 27th! Eternal glory to Toni Herceg! 🇭🇷🇺🇦 pic.twitter.com/gAfJNr41GP

