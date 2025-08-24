НАПРАВИО ИНЦИДЕНТ У АУТОБУСУ ГСП-а, ПА ОНДА НАПАО И ПОЛИЦАЈЦЕ Тужилаштво тражи притвор до 30 дана
Треће основно јавно тужилаштво у Београду затражило је данас да окривљеном И.С. (45) буде одређен притвор у трајању до 30 дана због постојања основане сумње да је извршио кривично дело Напад на службено лице у вршењу службене дужности, када је у аутобусу градског превоза напао полицајце који су изашли на интервенцију, саопштено је данас из тог тужилаштва.
Претходно је по налогу јавног тужиоца Трећег основног јавног тужилаштва у Београду донето решење о задржавању И.С.
Окривљеном се ставља на терет да је 21. августа код “Београдске арене” напао службена лица у вршењу послова јавне безбедности тако што је ушао у аутобус број 17 у којем је узнемиравао путнике, пљувао и пушио цигарету, након чега су два полицијска службеника - оштећени К.Ж. и М.Ј. по пријави возача аутобуса приступили утврђивању идентитета окривљеног.
Он је одбио да им преда лични документ и почео да их вређа и пљује, па је оштећеном М.Ј. задао ударац десном руком у пределу рамена и покушао да извуче службено оружје из футроле која се налазила на његовом опасачу, у чему су га спречили оштећени полицајци и ставили му на руке средство за везивање.
Током интервенције је оштећена К.Ж, услед опирања и одгуривања од стране окривљеног, задобила лаку телесну повреду леве шаке.
На саслушању у тужилаштву окривљени је изјавио да ће се бранити ћутањем, а имајући у виду постојање околности које указују да ће боравком на слободи поновити кривично дело Треће основно јавно тужилаштво у Београду је поднео Трећем основном суду у Београду предлог да према окривљеном одреди притвор у трајању до 30 дана.