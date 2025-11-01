ОБОРЕН РЕКОРД Расте извоз руског гаса у Европу преко Турског тока
МОСКВА:Извоз руског гаса у Европу путем гасовода Турски ток достигао је у октобру рекордних 1,68 милијарди кубних метара, што је највиши месечни ниво од пуштања гасовода у рад 2020. године, саопштио је ТАСС, позивајући се на податке Европске мреже оператера преносног система за гас (ENTSOG).
Транспорт гаса преко Турског тока повећан је за девет одсто у односу на септембар и за 13 одсто у односу на прошли октобар, док је просечна искоришћеност гасовода у октобру износила 96 одсто капацитета.
Гасовод, који повезује Русију и Турску преко Црног мора и има капацитет од 31,5 милијарди кубних метара годишње, остао је последња активна рута за испоруку руског гаса Европи након прекида транзита кроз Украјину.
Према подацима ТАСС-а, укупне испоруке руског гаса Европи путем гасовода у 2024. години повећане су за 14 одсто, на 32,1 милијарду кубних метара, док је Турска примила више од 21 милијарду кубних метара гаса кроз Турски и Плави ток.