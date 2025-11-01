clear sky
22°C
01.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОБОРЕН РЕКОРД Расте извоз руског гаса у Европу преко Турског тока

01.11.2025. 11:31 11:33
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

МОСКВА:Извоз руског гаса у Европу путем гасовода Турски ток достигао је у октобру рекордних 1,68 милијарди кубних метара, што је највиши месечни ниво од пуштања гасовода у рад 2020. године, саопштио је ТАСС, позивајући се на податке Европске мреже оператера преносног система за гас (ENTSOG).

Транспорт гаса преко Турског тока повећан је за девет одсто у односу на септембар и за 13 одсто у односу на прошли октобар, док је просечна искоришћеност гасовода у октобру износила 96 одсто капацитета.

Гасовод, који повезује Русију и Турску преко Црног мора и има капацитет од 31,5 милијарди кубних метара годишње, остао је последња активна рута за испоруку руског гаса Европи након прекида транзита кроз Украјину.

Према подацима ТАСС-а, укупне испоруке руског гаса Европи путем гасовода у 2024. години повећане су за 14 одсто, на 32,1 милијарду кубних метара, док је Турска примила више од 21 милијарду кубних метара гаса кроз Турски и Плави ток.

турски ток
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај