ОБУСТАВЉЕН РАД ФЕДЕРАЛНИХ СЛУЖБИ И ВЛАДЕ У АМЕРИЦИ На милионе људи страхује, на сајт Беле куће окачен САТ КОЈИ ОТКУЦАВА!
Обустављен рад владе САД након што у Сенату нису прошли предлози републиканаца и демократа за финансирање федералних служби, председник Доналд Трамп прети отпуштањима
У Америци је у поноћ по локалном времену у Вашингтону обустављен рад владе и федералних служби, први пут после скоро седам година, након што су у последњем тренутку у Сенату пропали покушаји изгласавања финансијских планова.
Скај њуз наводи да би сада стотине хиљада федералних чиновника за које се сматра да нису неопходни за заштиту људи или имовине могли да буду отпуштени или послати на принудни одмор.
Службе које су од кључне важности, укључујуц́и ону задужену за исплату социјалног осигурања и поштанску службу, наставиц́е са радом, али би могле да имају недостатак радне снаге, док би национални паркови и музеји могли да буду међу секторима који се потпуно затварају.
До овога је дошло пошто су и демократе и републиканци одбили да попусте у сукобу око трошкова здравствене заштите.
Предлог демократа да се настави са финансирањем владе одбијен је са 53 гласа за и 47 против у Сенату, да би потом предлог републиканаца добио 55 гласова за, што је и даље било пет мање од прага потребног да се спречи обустава рада федералних власти.
Проста већина није довољна за усвајање закона о финансирању владе.
Након ноћашњег гласања у Вашингтону, буџетска служба Беле куће потврдила је да ће доћи до обуставе рада владе и поручила да агенције које су овим погођене "сада треба да спроведу своје планове", окрививши за све ово демократе и описавши њихов став као "неодржив".
Демократска партија, која нема већину ни у Представничком дому Конгреса ни у Сенату, жели да поништи смањења владиног програма здравственог осигурања познатог као "Медикејд", која су усвојена током лета.
Џон Тјун, вођа републиканске већине у Сенату, оптужио је демократе да су федералне раднике узели за "таоце".
Чак Шумер, његов демократски колега и лидер мањине у Сенату, рекао је да пакет финансирања који је предложила Републиканска партија "апсолутно ништа не чини да реши највећу кризу здравствене заштите у Америци".
Председник Доналд Трамп упозорио је пре гласања да би могао да уведе "неповратна" смањења трошкова и отпуштања "која су лоша" за демократе до обуставе рада дође, што се и десило.
Он је запретио је да ће отпустити "огроман број људи" и "програме које они (демократе) воле".
- Отпустићемо много људи - казао је Трамп синоћ новинарима у Овалном кабинету.
Скај њуз подсећа да су десетине хиљада федералних службеника већ отпуштене ове године у оквору иницијативе ДОГЕ коју је предводио милијардер Илон Маск, именован на чело тог привременог владиног тела по повратку Трампа у Белу кућу.
Последња обустава рада трајала 35 дана
Последња обустава рада владе САД десила се током првог Трамповог мандата и трајала је од децембра 2018. до јануара 2019. године, укупно 35 дана, а разлог је био захтев председника да се обезбеди новац за зид који је дизао на граници са Мексиком, што се на крају и десило.
То је била најдужа обустава рада федералне владе у америчкој историји.
Пре ноћашње обустава, влада САД је била "затварана" 15 пута од 1981. године, а већина тих обустава траје свега неколико дана.
Сенат ће данас одржати даља гласања о републиканским и демократским законима о привременом финансирању, а првоспоменути би привремено финансирао владу до 21. новембра.
Си-Ен-Ен наводи да је на званичном сајту Беле куће приказан сат који означава трајање обуставе рада владе.
Натпис поред сата јасно показује кога Трамп криви за прекид финансирања.
- Демократе су обуставиле рад владе - пише поред сата.