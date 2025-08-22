broken clouds
20°C
22.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОКРЕЋУ СЕ ВЕШТАЧКОЈ ИНТЕЛИГЕНЦИЈИ ТикТок смањује број радника у Британији

22.08.2025. 19:57 19:58
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Компанија ТикТок данас је саопштила да у Великој Британији спроводи свеобухватно реструктурирање које значи да концентрише операције на мање локација, што подразумева отпуштања пре свега запослених у одељењима фокусираним на модерирање садржаја.

Синдикати су жестоко реаговали на овај потез, тврдећи да ће "то угрозити милионе британских корисника апликације за дељење видео записа, што угрожава стотине радних места у Британији, јер се окреће вештачкој интелигенцији за процену проблематичног садржаја, пренео је Скај њуз.

Подаци технолошког гиганта, које је добио британски медиј, сугеришу да је више од 85 одсто видео записа уклоњених због кршења смерница безбедности заједнице сада означено аутоматизованим алатима.

ТикТок тврди да се 99 одсто проблематичног садржаја активно уклања пре него што га корисници пријаве.

Руководиоци компаније такође тврде да системи вештачке интелигенције могу помоћи у смањењу количине узнемирујућег садржаја којем су изложени тимови за модерирање, при чему је број графичких видео записа, које је прегледало особље, опао за 60 одсто откако је ова технологија имплементирана.

До овакве ситуације дошло је неколико недеља након што је ступио на снагу Закон о безбедности на интернету, што значи да друштвене мреже могу да се суоче са огромним казнама ако не успеју да зауставе ширење штетног материјала.

 

тик ток вештачка интелигенција
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај