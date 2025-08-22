ОКРЕЋУ СЕ ВЕШТАЧКОЈ ИНТЕЛИГЕНЦИЈИ ТикТок смањује број радника у Британији
Компанија ТикТок данас је саопштила да у Великој Британији спроводи свеобухватно реструктурирање које значи да концентрише операције на мање локација, што подразумева отпуштања пре свега запослених у одељењима фокусираним на модерирање садржаја.
Синдикати су жестоко реаговали на овај потез, тврдећи да ће "то угрозити милионе британских корисника апликације за дељење видео записа, што угрожава стотине радних места у Британији, јер се окреће вештачкој интелигенцији за процену проблематичног садржаја, пренео је Скај њуз.
Подаци технолошког гиганта, које је добио британски медиј, сугеришу да је више од 85 одсто видео записа уклоњених због кршења смерница безбедности заједнице сада означено аутоматизованим алатима.
ТикТок тврди да се 99 одсто проблематичног садржаја активно уклања пре него што га корисници пријаве.
Руководиоци компаније такође тврде да системи вештачке интелигенције могу помоћи у смањењу количине узнемирујућег садржаја којем су изложени тимови за модерирање, при чему је број графичких видео записа, које је прегледало особље, опао за 60 одсто откако је ова технологија имплементирана.
До овакве ситуације дошло је неколико недеља након што је ступио на снагу Закон о безбедности на интернету, што значи да друштвене мреже могу да се суоче са огромним казнама ако не успеју да зауставе ширење штетног материјала.