ОЛТАР У СЛАВУ ТРАМПА У АЛБАНИЈИ Бивши комунистички споменик у Тирани сада уздиже председника САД као модерног Прометеја (ФОТО)

"Доналд Трамп као Прометеј, као Титан који се супротставља Зевсу, као лав, као бик са Волстрита", описао је Делвина (69) који је том свом идолу посветио четрдесетак дела.



На сликама Трамп заузима место историјских личности, као на једној на којој, нашминкан као Цезар, грли њујоршки Кип слободе који има лик његове супруге Меланије.

На слици "Нико од вас ме неће издати" је Тајна вечера, Христов последњи оброк по Библији, претворен у призор на којем сваки апостол личи на америчког председника.

На једној слици су лидери ЕУ, насмејани, у чамцу за спасавање, у наранџастим прслуцима, док им Трамп у смокингу свира виолину, а призор подсећа на потонуће "Титаника".

"Све слике позивају публику да у Трамповом тријумфу види свет у егзистенцијалној кризи", рекао је Делвина за АФП.

Manifesto of my Exhibition “TRIUMPH”, dedicated to the President of the United States of America DONALD J TRUMP… Inauguration on Monday at 5 PM - Tirana Pyramid Albania 🇦🇱 pic.twitter.com/hY7WLAzYWM

— Urim.Duka (@Urim50302666) January 16, 2025